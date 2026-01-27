عبدالجليل: المصري فرّط في فوز سهل على الزمالك بالكونفدرالية

أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن فريق المصري البورسعيدي فرّط في فوز كان في المتناول أمام الزمالك، بعد إهدار العديد من الفرص السهلة، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية كانت تمثل فرصة مثالية لتحقيق الانتصار على الفارس الأبيض.

وقال عبدالجليل، خلال تصريحاته في برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة عبر قناة "cbc"، إن إهدار المصري لهذا الكم من الفرص يثير علامات استفهام كبيرة، متسائلًا: "الفريق اللي مش هيكسب الزمالك في الوقت ده، هيكسبه إمتى؟".

وانتقد عبدالجليل أداء الثنائي الأجنبي في الزمالك، شيكو بانزا وبيزيرا، مؤكدًا أن كلا اللاعبين يقدمان مجهودًا فرديًا دون خدمة حقيقية لمنظومة الفريق، مشددًا على أن اللعب الجماعي هو الأساس لتحقيق الانتصارات.

وفي سياق آخر، أشاد نجم الكرة المصرية السابق باللاعب جراديشار، مؤكدًا أنه لاعب جيد ويمتلك إمكانيات فنية مميزة، موضحًا أنه في حال انتقاله إلى أي نادٍ آخر داخل الدوري المصري، فإنه سيقدم مستويات قوية وسيتألق بشكل واضح.

واختتم عبدالجليل تصريحاته بالتأكيد على أن استغلال الفرص، والالتزام باللعب الجماعي، هما العاملان الحاسمان في حسم المباريات الكبرى خلال المرحلة المقبلة.