الشهدي حكما لمباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن الطاقم الذي سيقود مباراة الأهلي ووادي دجلة، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويقود الحكم مصطفى الشهدي، مباراة الأهلي ووادي دجلة تحكيميًا، ويعاونه حكم مساعد أول مصطفى البساطي، وحكم مساعد ثان سيد أبو خاطر، ويتواجد عبد الحكيم ناصر كحكم رابع.

ويتواجد حسام عزب في غرفة تقنية الفيديو، ويساعده الحكم عمرو عابدين.

ويحتل فريق الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 23 نقطة، بينما يأتي فريق وادي دجلة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 23 نقطة.