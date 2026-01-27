 الشهدي حكما لمباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري - بوابة الشروق
الثلاثاء 27 يناير 2026 12:37 ص القاهرة
الشهدي حكما لمباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري

الشروق
نشر في: الثلاثاء 27 يناير 2026 - 12:16 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 27 يناير 2026 - 12:16 ص

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن الطاقم الذي سيقود مباراة الأهلي ووادي دجلة، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويقود الحكم مصطفى الشهدي، مباراة الأهلي ووادي دجلة تحكيميًا، ويعاونه حكم مساعد أول مصطفى البساطي، وحكم مساعد ثان سيد أبو خاطر، ويتواجد عبد الحكيم ناصر كحكم رابع.

ويتواجد حسام عزب في غرفة تقنية الفيديو، ويساعده الحكم عمرو عابدين.

ويحتل فريق الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 23 نقطة، بينما يأتي فريق وادي دجلة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 23 نقطة.

 


