قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن طلب الاتحاد بتفعيل الضريبة الجمركية على الدواجن المستوردة، ليس غريبًا لأن الإنتاج هذا العام كبير، ومنذ شهر يونيو بدأ البيع بأقل تكلفة، وهو ما انعكس على السوق المحلي.

وأضاف "الزيني" خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" على قناة النهار، اليوم الاثنين، أن بيع الدواجن يتم بخسائر للمربين، لذا حماية الصناعة الوطنية أمر جيد، مؤكدًا أن رسم الحماية على الدواجن والبيض يبلغ 30%، نظرًا لتكاليف العمالة والضرائب والقروض.

وتابع أن الاستيراد يتم دون دفع الرسوم الجمركية، موضحًا أن هذه الرسوم ستعود للدولة وليس للمنتجين، مضيفًا أن استيراد الدواجن المجمدة غير منطقي، إذ أن الدواجن المجمدة المستوردة أغلى بنسبة 25% من الدواجن الطازجة المحلية.

ولفت إلى أن الإنتاج المحلي هذا العام شهد زيادة بنسبة 25% مقارنة بالعام الماضي، ما ساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي ووجود فائض، إضافة إلى التصدير، مشيرًا إلى أن الدواجن المحلية بعد تجهيزها تصل إلى 105 جنيهًا للكيلو، بينما تباع المستوردة في الجمعيات بـ135 جنيهًا.

وتطرق إلى ارتفاع الأسعار خلال العام الماضي، موضحًا أنه كان مرتبطًا بظروف النقد الأجنبي وارتفاع أسعار الأعلاف، مؤكدًا أن حماية المنتج المحلي ضرورية.

وأردف أن التدفقات تشير إلى زيادة في الإنتاج خلال عامي 2026 و2027، وأن الأسعار في رمضان ستتحرك وهو لا يستطيع أن يقول ستزيد أو تقل لكن لن تصل إلى المستويات المرتفعة التي شهدتها الأعوام السابقة، مؤكدًا أنه يجب تغطية تكاليف الإنتاج لضمان استمرارية العملية الإنتاجية.