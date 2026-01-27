استعجلت نيابة أول المنتزه في الإسكندرية، التقرير الطبي النهائي من المستشفى الذي تعالج فيه الطالبة حنين أشرف ذكري، البالغة من العمر 18 عامًا، مقيدة بالصف الثاني الثانوي، وأصيب بنزيف حاد في المخ وكسر في الجمجمة، إثر سقوطها من سيارة أجرة "ميكروباص"، وذلك أثناء سيره على طريق مصطفى كامل.

وأمرت النيابة بالتحفظ على محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في محيط منطقة الحادث بعد تفريغها بمعرفة الفنيين المختصين لبيان عما إذا كانت هناك شبهة جنائية أو إهمال من عدمه، مع سرعة مدها بتحريات المباحث الجنائية، وأقوال شهود العيان، وسؤال الأسرة، حول ملابسات الواقعة.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة أول المنتزه، يفيد بورود إشارة من إحدى المستشفيات، بوصول فتاة مصابة بحادث وحالتها الصحية حرجة حيث أنها فاقدة للوعي.

واتهم والد الطالبة في البلاغ الذي تقدم به إلى قسم شرطة أول المنتزه وحمل رقم 2056 لسنة 2026 قائد الميكروباص بمحاولة خطف ابنته، والتسبب في إصابتها، وأرفق في بلاغه صورة التقطها أحد المارة للسيارة المشتبه بها.

ووفقًا لمصدر أمني، فقد سلم قائد السيارة محل الواقعة نفسه إلى قسم الشرطة، مشيرًا إلى أن ما تردد من أنباء حول تعرض الطالبة لمحاولة اختطاف، لا تتوافر حوله أي دلائل مادية أو شواهد واقعية، حتى الآن، خاصةً وأن الفتاة لا تزال فاقدة للوعي ولم يُستمع لأقوالها، بينما اعتمد والدها في معلوماته الأولية على ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر والد الطالبة المصابة في التحقيقات أن ابنته خرجت من المنزل قاصدة مدرستها للاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول، وذلك عقب انتهائها من درس خصوصي، مشيرًا إلى أنها أجرت اتصالًا هاتفيًا بالأسرة قبل الحادث بدقائق طلبت فيه الدعاء لها بالتوفيق، وذلك قبل أن يتلقى نبأ إصابتها البالغة.

وأظهر التقرير الطبي المبدئي، أن الطالبة تعاني من إصابتها بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي حاد، بالإضافة إلى كسور متفرقة في الحوض وفقرات العمود الفقري، وحالتها حرجة، حيث تخضع حاليًا للرعاية الطبية داخل غرفة العناية المركزة، وهي في حالة غيبوبة كاملة.

تم نقل الطالبة المصابة إلى المستشفى لاسعافها، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.