أحمد سعد يكشف كواليس مشاركته في «ذا فويس»: اتخدعت والتجربة مش مناسبة لي

قال الفنان أحمد سعد إنه تعرّض لسيل من التساؤلات خلال الساعات الماضية، بسبب التصريحات التي أدلى بها حول مشاركته في برنامج «ذا فويس»، مؤكدًا في بداية حديثه احترامه الكامل لجميع القائمين على البرنامج وصُنّاعه، وكذلك كل المشتركين فيه، من الأصغر إلى الأكبر سنًا، مشددًا على أن حديثه لا يمس الأشخاص أو الشخصيات، وإنما يعبّر عن تجربة شخصية بحتة.

وأوضح أحمد سعد، في تسجيل صوتي، أن حديثه لا علاقة له بالمكسب أو الخسارة، قائلًا: «كل اللي كسبوا في البرنامج يستحقوا، وأنا مش بتكلم من منطلق إني خسرت»، مشيرًا إلى أن كلامه يخص الأخطاء التي ارتكبها في حق نفسه وجمهوره، نتيجة بعض الاختيارات التي لم تكن موفقة.

وأضاف أنه تعرّض لهجوم واسع خلال الفترة الماضية، لا سيما من بعض الجمهور اليمني، رغم تقديره الكامل ومحبتِه للجمهور اليمني بشكل عام، مؤكدًا أن بعض التجاوزات حدثت بشكل غير مقبول، لكنه يعترف بخطئه ويتحمل مسؤوليته، قائلًا: «عندكم حق.. أنا غلطت في اختيارات كتير، ومكنش المفروض أعمل كده».

وأكد أحمد سعد أنه شعر بأنه «اتخدع» في بعض القرارات، موضحًا أن جزءًا من اختياراته لم يكن نابعًا من إرادته الكاملة، وأن هناك أمورًا لا يستطيع الحديث عنها احترامًا لأدبيات العمل، لكنه شدد على أنه لا يتحمّل مسؤولية كل ما حدث، ولو عاد به الزمن لاختار بشكل مختلف وأكثر نزاهة بالنسبة له.

وأشار إلى أنه يرى أن مشاركته في التجربة من الأساس لم تكن مناسبة لطبيعته وشخصيته، رغم تقديره الكبير لقيمة برنامج «ذا فويس»، موضحًا أن طبيعة البرنامج لا تتماشى مع بساطته وشفافيته مع جمهوره، خاصة أنها تفرض أحيانًا تفضيل شخص على حساب آخر.

وفي ختام حديثه، قدّم أحمد سعد اعتذاره لجمهوره، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لا يسيء لأي شخص، ولا يتهم أحدًا بارتكاب أي تصرف غير لائق أو مخالف للقانون.

ومن جانبه، قال بسام البريكان، المتحدث باسم مجموعة MBC، في تصريحات صحفية، إن ردود الأفعال العاطفية والمتباينة من المدربين عند ظهور النتائج أمر طبيعي في سياق المنافسة الفنية، ولا تؤثر على آلية النتائج أو مسار البرنامج، مؤكدًا أن إنتاج برنامج «The Voice» يتم وفق معايير عالمية، مع إشراف مباشر من منتجين دوليين مختصين بمراقبة الجودة وتطبيق أفضل الممارسات في صناعة برامج المواهب عالميًا.



وشدد البريكان على أن مجموعة MBC تحرص دائمًا على تقديم برامجها وإدارة إنتاجها وفق أعلى مستوى مهني، بعيدًا عن التفسيرات المبسطة أو غير الدقيقة لأساليب الإنتاج، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي من البرنامج ليس مجرد الفوز أو الخسارة، بل اكتشاف المواهب ودعمها فنيًا بعد انتهاء الموسم، إذ تبدأ رحلة الفنان الحقيقية بعد البرنامج، وليس عند إعلان النتيجة.

وكان الفنان أحمد سعد قد أثار الجدل بتصريحاته، أمس، حول تعرضه للخداع في برنامج «ذا فويس»، مؤكدًا، خلال مؤتمر صحفي عُقد في مدينة الرياض، أنه يكنّ كل الحب والتقدير لصُنّاع البرنامج، وكذلك للمتسابقة السورية جودي شاهين، الفائزة بلقب الموسم السادس.

وقال في تصريحاته: «أنا ما بقولش مين يستحق ومين ما يستحقش، بس أنا شبه اتخدعت، لأن حساباتي ما كانتش ماشية بالشكل ده، والتنظيم ما كانش ماشي بالصورة دي، وكان بيصب في اتجاه معين، علشان كده بقول اتخدعت بصراحة».

وختم أحمد سعد حديثه قائلًا: «مش هقدر أقول تفاصيل أكتر لأنها مش في إيدي».

وكان برنامج «ذا فويس» قد تعرّض لانتقادات خلال الفترة الأخيرة، عقب إعلان فوز المتسابقة السورية جودي شاهين بلقب الموسم السادس، في الحلقة الأخيرة التي عُرضت يوم الأربعاء الماضي، حيث انتقد الجمهور فكرة أن الحلقة كانت مسجلة وليست على الهواء مباشرة، رغم أن صُنّاع البرنامج وقناة MBC كانوا يطالبون الجمهور بالتصويت حتى اللحظات الأخيرة التي سبقت إعلان النتيجة.

وفي هذا السياق، خرجت الفنانة العراقية رحمة رياض في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حاولت فيه توضيح ما حدث، بعد انتشار فيديو لها وهي تحتفل بالفوز من داخل منزلها أثناء عرض الحلقة الأخيرة، مؤكدة أن البرنامج صوّر ثلاث نهايات مختلفة، بحيث يظهر كل متسابق على أنه الفائز.

وقالت رحمة رياض: «جميع حلقات البرنامج مسجلة، وفي الحلقة الأخيرة تم تصوير ثلاث نهايات، كل واحدة منها تتضمن فائزًا مختلفًا من بين الثلاثة، على أن يُعرض مشهد الفائز الحقيقي صاحب أعلى نسبة تصويت من الجمهور».

وأضافت: «اللي شفتوه في البرنامج مش تمثيل، لأننا ما كنّاش عارفين مين اللي هيفوز، وكنا بنصوّر ردود فعلنا الحقيقية، وعيشنا اللحظة كأننا فعلًا فزنا، واللي تصويته كان أعلى هو اللي اتعرض مشهده باعتباره الفائز».

وبرّرت رحمة رياض ذلك بقولها: «هذا السيناريو معمول به في أغلب الدول الأجنبية، لأن برنامج The Voice برنامج عالمي، ونحن نُقدّم النسخة الأجنبية، حيث تُصوَّر الحلقات مسبقًا، نظرًا لارتباط الاستوديوهات بأوقات تصوير محددة، إضافة إلى التزاماتنا التي لا تسمح بتصوير البرنامج على الهواء مباشرة طوال الوقت».

وختمت رحمة رياض حديثها برسالة إلى الجمهور الذي يهاجم البرنامج، قائلة: «ما تشككوش في مصداقية التصويت ولا في الفائز، لأني فعلًا ما كنتش أعرف مين الفائز».