أعلن الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن وزارة الطيران تقترب من الانتهاء من تطبيق كارت الجوازات للمغادرين والقادمين داخل المطارات المصرية بنهاية شهر يناير الجاري، في إطار خطة شاملة تستهدف تسهيل إجراءات السفر وتحسين تجربة الركاب وتقليل زمن الانتظار.



وأوضح وزير الطيران أن كارت الجوازات سيسهم في تسريع حركة السفر داخل المطارات، وتبسيط الإجراءات، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، خاصة في أوقات الذروة.



وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أكد الحفني أن اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ناقش مستجدات التطبيق التجريبي لمنظومة إصدار التأشيرة الإلكترونية، ضمن جهود الدولة لتطوير قطاع الطيران المدني ودعم السياحة.



وأشار وزير الطيران إلى أن الاجتماع تناول أيضًا الإجراءات الخاصة بالتأشيرة الاضطرارية، بما يضمن سرعة استخراجها للسائحين فور الوصول، ويساعد على تنشيط السياحة الوافدة إلى مصر خلال الفترة المقبلة.



وأكد الحفني تحسن مستوى الخدمات الأرضية، موضحًا أن أول حقيبة أمتعة تصل للراكب خلال 20 دقيقة من وصول الطائرة، بينما يتم تسليم آخر حقيبة خلال 40 دقيقة كحد أقصى، في إطار خطة رفع كفاءة التشغيل داخل المطارات.



وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة وزارة الطيران المدني لتحديث البنية التحتية الرقمية، ورفع جودة الخدمات المقدمة للركاب، بما يعزز مكانة المطارات المصرية ويزيد من قدرتها على جذب حركة السفر والسياحة الدولية.



طرح 11 مطارًا للقطاع الخاص

أعلن الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن مصر تستهدف تحسين المطارات لزيادة حركة السياحة، معلقا: نخطط لطرح نحو 11 مطارا لإدارتهم من قبل القطاع الخاص.

وأوضح الوزير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر لا تبيع أصول المطارات وإنما القطاع يدير فقط، وهناك تحالف ثلاثي لإدارة المطارات وتقدم إلينا أكثر من 62 تحالفا وسنختار الأفضل.

وعلق وزير الطيران قائلا: «مطار القاهرة تخطى أرقاما قياسيا في استقبال الزوار بنحو 106 ألف يوميا، وهناك دراسات خاصة بشأن مبنى 4 في المطار ».

وبشأن السياحة في شرم الشيخ ومرسى علم، اختتم وزير الطيران: نتواصل بشكل مستمر مع الشركة المعنية بتطوير مطار مرسى علم وهناك نمو 20% في عدد الرحلات السياحية.

مدة تسليم الحقائب في المطار

وعلق وزير الطيران قائلا: الاجتماع ناقش الإجراءات المتخذة حول التأشيرة الاضطرارية، بما يضمن سرعة وسهولة حصول السائحين عليها، ويعزز من حركة السياحة الوافدة خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل أزمة مطارات أثينا وتأثيرها على مصر

وكشف أن إغلاق المجال الجوي في اليونان تسبب في حدوث أزمة كبيرة في حركة الطائرات بسبب تغيير المسارات الجوية، موضحا أن بعض الطائرات التي كانت تحلق فوق الأجواء المصرية لم تستطع الهبوط في مطار أثينا.

ولفت الحفني إلى أن رفع درجة الاستعداد القصوي في المطارات المصرية بسبب العطل التقني في مطار أُثينا.

وذكر أن الإعلام الدولي أشاد بكفاءة مصر وقدرتها على استيعاب الموقف بعد عطل مطار اليونان، مؤكدًا أن الأزمة انتهت تماما منذ السادسة مساءً وانتظام الحركة الجوية.



وأردف: نعمل على جودة الخدمة المقدمة للركاب من قبل شركة مصر للطيران وتحسين التصنيف بشكل كامل، مختتما: مصر للطيران حاليًا لديها 65 طائرة والمستهدف الوصول إلى 97 طائرة خلال 3 سنوات، موضحًا أن المستهدف في السابق كان 120 طائرة.