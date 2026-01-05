قال اللواء أركان حرب وائل ربيع، الخبير في الأمن الإقليمي ومستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن خريطة السيطرة في اليمن «عجيبة ومتداخلة» بين الحكومة الشرعية والانفصاليين والحوثيين.

وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية عبر شاشة «الحياة» أن الحكومة الانتقالية لها جزء في الشرق وجزء في الوسط، يريد الانفصال، بينما الحكومة الشرعية التي تدعمها السعودية، وقوات درع الوطن تتواجد في الوسط، ولها وجود أيضًا في جزء من الشرق.

ولفت إلى أن الحوثيين يسيطرون على الشمال الغربي، موضحا أن السعودية عبرت عن موقفها الداعم للحكومة الشرعية، والتي من المفترض أن تفرض سيطرتها على كامل الأرض اليمينية.

وأشار إلى طرح الحكومة الانتقالية في الجنوب، فكرة تحديد فترة انتقالية مدتها سنتان، ثم إعادة النظر بعدها في خيار انفصال الجنوب من عدمه، مشيرا إلى تأكيد مصر في بيانها على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي اليمنية وعدم تقسيمها.

ورأى أن «ما يحدث الآن في أراضي الدول العربية هو مخطط تقسيم الدول العربية، الذي قاله غيورا آيلاند في عام 1983، اليمن ستنقسم إلى ثلاثة، وكذلك الصومال والسودان، وكل هذا الكلام بدأ يتحرك، وسوريا أيضًا ضمن هذه الدول، وفي سوريا قيل ستقسم إلى دولة كردية، وسنية، ودولة درزية، وأخرى للعلويين.. وما يحدث في سوريا الآن يسير في هذا الاتجاه».

وشدد أن مصر وضعت «خطوطا حمراء» فيما يتعلق بالسودان، تتمثل في رفض تقسيم البلاد، والحفاظ على سيادتها، وعدم السماح بوجود حكومة موازية، بعد محاولات قائد ميليشيا الدعم السريع، «حميدتي» لتشكيل حكومة في نيالا بهدف فصل دارفور.

وأكد أن انفصال إقليم دارفور يعني وجود «دولة متطرفة على حدود مصر الجنوبية، قولا واحدًا»، موضحا أن تتكون بالكامل من «قوات مرتزقة» من النيجر وتشاد وكولومبيا، قائلا: «هؤلاء قتلة، وهم من يعيثون فسادًا ويذبحون في الشعب السوداني الأعزل».