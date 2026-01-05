كشف المخرج عادل الأعصر، عن سر استمرارية نجومية الفنانة شريهان، رغم غيابها الطويل عن الشاشة، مؤكدا أنها «نجمة موهوبة جدًا، ومعجونة فن».

وقال خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «حديث القاهرة» إن شريهان كانت «مطيعة جدًا»، مستشهدا بتجربتهما في فيلم «فضيحة العمر»، مشيرا إلى أن تخليها عن صورتها اللامعة كـ «نجمة الاستعراض الأولى في مصر»، من أجل تجسد دور بائعة مناديل في الشارع.

وتابع: «ارتدت وقتها جلابية ممزقة وشبشب صغير، بدون أي مظاهر، وكانت طوال الوقت: تقول حاضر ونعم، لأنها نجمة معجونة فن؛ لذلك هي باقية وستظل باقية»، مشددا أن ابتعادها عن الشاشة كان خسارة.

وأكد أن دور المخرج إقناع النجوم الكبار بالأدوار، وذلك تعليقا على إعادته الفنان الراحل أحمد رمزي للتمثيل بعد غياب طويل أمام الفنانة فاتن حمامة في مسلسل «وجه القمر».

وأوضح: «كان السيناريو يتضمن أن الزوج مختف منذ 25 عاما، والأستاذ أحمد رمزي ومدام فاتن حمامة كان آخر عمل لهما منذ نحو 25 عامًا، لذلك الدور كان مفصلا عليه»، مشددا أن «النجم لابد أن يسلم نفسه فنيا للمخرج، ويجب أن يثق به ليقدمه بشكل جيد ويضيف لرصيده».

وتطرق إلى مفهوم «نجم الدور الثاني»، قائلا: «أحمد رمزي كان بطلا في الدور الثاني، وعادل أدهم أيضا، لأن الفنان الموهوب يهمه الدور نفسه، وكيف سيؤثر في الناس، فالدور بالكيف وليس بالكم».