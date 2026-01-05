 باريس سان جيرمان يحسم الديربي بثنائية ويواصل مطاردة لنس على الصدارة - بوابة الشروق
الإثنين 5 يناير 2026 1:04 ص القاهرة
باريس سان جيرمان يحسم الديربي بثنائية ويواصل مطاردة لنس على الصدارة

محمد ثابت
نشر في: الإثنين 5 يناير 2026 - 12:08 ص | آخر تحديث: الإثنين 5 يناير 2026 - 12:08 ص

حسم باريس سان جيرمان ديربي العاصمة لصالحه، بعد فوزه على باريس إف سي بنتيجة (2-1)، مساء اليوم الأحد، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الفرنسي.

وافتتح ديزيريه دويه التسجيل لسان جيرمان في الدقيقة 45، قبل أن يدرك باريس إف سي التعادل سريعًا عن طريق ويليم جيوبيلز في الدقيقة 51، إلا أن عثمان ديمبلي أعاد التقدم لأصحاب الأرض بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 53.

وبهذا الانتصار، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 39 نقطة ليواصل مطاردة لنس على صدارة الترتيب، مقلصًا الفارق إلى نقطة واحدة، فيما تجمّد رصيد باريس إف سي عند 16 نقطة في المركز الخامس عشر.


