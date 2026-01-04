أظهرت لقطات فيديو مهينة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته لدى وصولهما لمكتب محاربة المخدرات في نيويورك للخضوع لتحقيق أولي تمهيدا لمثوله للمحاكمة.



وأفادت شبكة CNN بأن السلطات الأمريكية قامت بنقل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس إلى مركز احتجاز يقع في حي بروكلين جنوب مدينة نيويورك.



وذكرت الشبكة أن الطائرة التي كانت تقل مادورو وفلوريس هبطت في قاعدة ستيوارت الجوية التابعة للحرس الوطني الأمريكي في ولاية نيويورك، قرابة الساعة 16:30 بالتوقيت المحلي (00:30 بتوقيت موسكو). وبعد ذلك، جرى نقلهما إلى مدينة نيويورك، حيث تم اصطحابهما إلى مقر إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA) في مانهاتن، قبل تحويلهما إلى مركز الاحتجاز.



وبحسب المعلومات، استخدمت السلطات الأمريكية مروحيات وسيارات لنقل مادورو وزوجته داخل مدينة نيويورك، في إجراء أمني مشدد.



من جهتها، نقلت شبكة NBC News عن مصادرها أن الرئيس الفنزويلي قد يمثل أمام محكمة في نيويورك يوم 5 يناير، في إطار الإجراءات القضائية الجارية بحقه.



في وقت سابق، أعلنت السلطات الفنزويلية فقدانها الاتصال بالرئيس مادورو وعدم معرفتها بمكان تواجده، مطالبة بتأكيد أنه "على قيد الحياة".

وأعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية عن نيتها اللجوء إلى المنظمات الدولية، وطلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بشأن إجراءات واشنطن.