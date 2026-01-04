ضبط مطعم يروج أغذية فاسدة في الأقصر

شن جهاز حماية المستهلك في الأقصر، حملة رقابية استهدفت إحكام الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات الغذائية، بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء في المحافظة.

وقاد الحملة من جهاز حماية المستهلك صلاح زكريا الأمير، مأمور الضبط القضائي.

وأسفرت الحملة، التي نُفذت بناحية بندر الأقصر، عن ضبط 120 كيلوجرامًا من اللحوم مجهولة المصدر، و22 كيلوجرامًا من الدواجن منتهية الصلاحية قبل تداولها داخل أحد المطاعم، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع العرض على النيابة العامة للتصرف.

وأكد الدكتور أسامة محمد أمين، مشرف التفتيش بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن الحملات الرقابية مستمرة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، تنفيذًا لتعليمات قيادات الجهاز والهيئة، للتصدي لكل صور الغش والتلاعب بالسلع الغذائية؛ حفاظًا على صحة المواطنين وضمانًا لاستقرار الأسواق.