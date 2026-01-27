ترامب: العراق سيرتكب خطأ فادحا إذا عاد نوري المالكي رئيسا للوزراء

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العراق سيرتكب خطأ فادحا إذا عاد نوري المالكي رئيسا للوزراء.

وقال ترامب، في منشور على منصته للتواصل الاجتماعى "تروث سوشيال": "أسمع أن العراق العظيم قد يرتكب خطأ فادحا بإعادة نوري المالكي رئيسا للوزراء".

وأضاف ترامب أنه في عهد المالكي السابق، انزلقت البلاد إلى براثن الفقر والفوضى العارمة، ولا ينبغي السماح بتكرار ذلك.

وتابع : بسبب سياساته وأيديولوجياته المتطرفة، إذا انتُخب، ستتوقف الولايات المتحدة الأمريكية عن تقديم العون للعراق، وإذا لم نكن حاضرين لتقديم المساعدة، فلن يكون للعراق أي فرصة للنجاح أو الازدهار أو الحرية.

واختتم منشوره قائلا: "فلنجعل العراق عظيماً من جديد!".