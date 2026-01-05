الحصر العددي لدائرة بندر المنيا يظهر تفوق بدوي وبريدعه والصياد

أعلن رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بدائرة بندر المنيا، محافظة المنيا، التي يتنافس فيها 6 مرشحين على 3 مقاعد، عن أرقام الحصر العددي لأصوات الناخبين، والتي من المقرر أن تعلنها الهيئة الوطنية للانتخابات لاحقًا.

وأظهر الحصر العددي لفرز الأصوات تفوق علي بدوي من حزب مستقبل وطن، حيث حصل على 57,305 صوتًا، يليه سيد عبد الوهاب بريدعه (مستقل) الذي حصل على 51,237 صوتًا، ثم أحمد حسين الصياد (مستقل) وحصل على 44,285 صوتًا.

في المقابل، حصل محمود محمد عبد السلام (مستقل) على 28,174 صوتًا، وعلاء عادل السبيعي (مستقل) على 31,804 صوتًا، وأندرو سامي محروس سليمان (مستقل) على 23,721 صوتًا.

وبلغ عدد من لهم حق التصويت بالدائرة 712,246 مواطنًا، أدلى منهم بصوته 82,366 ناخبًا، وبلغت الأصوات الصحيحة 78,842 صوتًا، بينما بلغت الأصوات الباطلة 3,524 صوتًا.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين الساعة التاسعة مساءً يوم الأحد، عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب، التي جرت على مدار يومين. أعقب ذلك أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم جرى حصرها عدديًا باللجان العامة.

وجرت جولة الإعادة في 27 دائرة انتخابية موزعة على 10 محافظات، بعد أن ألغت الهيئة الوطنية انتخاباتها الأصلية ضمن المرحلة الثانية، وسط منافسة بين مرشحي الأحزاب والمستقلين، البالغ عددهم 98 مرشحًا على 49 مقعدًا.