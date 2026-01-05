بفارق 10 آلاف صوت… تفوق مرشح «حماة الوطن» بدائرة المحمودية في البحيرة

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب في الدائرة الرابعة، التي تضم مراكز المحمودية، رشيد، والرحمانية بمحافظة البحيرة، والمخصصة لها مقعدين، أنه تم حسم المقعد الأول في الجولة الأولى، فيما جرت الإعادة على المقعد الثاني، حيث تفوق فيه المرشح خالد أبو أحمد من حزب حماة الوطن.

وبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت 524,772 ناخبًا، أدلى منهم بصوته 67,449 ناخبًا، وبلغت الأصوات الصحيحة 66,276 صوتًا، بينما بلغت الأصوات الباطلة 1,173 صوتًا.

وجاءت أصوات المرشحين على النحو التالي: خالد أبو أحمد (حزب حماة الوطن) حصل على 38,100 صوتًا، بينما حصل منافسه محمد عباسي (مستقل) على 28,176 صوتًا.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين الساعة التاسعة مساءً يوم الأحد، عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب، التي جرت على مدار يومين. أعقب ذلك أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم جرى حصرها عدديًا باللجان العامة.

وجرت جولة الإعادة في 27 دائرة انتخابية موزعة على 10 محافظات، بعد أن ألغت الهيئة الوطنية انتخاباتها الأصلية ضمن المرحلة الثانية، وسط منافسة بين مرشحي الأحزاب والمستقلين، البالغ عددهم 98 مرشحًا على 49 مقعدًا.