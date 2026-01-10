مستثمرون: 25% ارتفاعا فى متوسط إنفاق السائحين بالأقصر وأسوان

كشفت الإحصائيات السياحية عن أن متوسط إنفاق السياح الوافدين للمناطق السياحة الثقافية والعاشقين للحضارة المصرية خاصة للأقصر وأسوان تجاوز نحو 180 دولارًا فى اليوم، وذلك بزيادة تتراوح ما بين 20 و25% عما كان عليه خلال ذات الفترة من العام الماضى.

وشهدت المواقع الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية نموًا فى أعداد الزيارة من السائحين الأجانب خلال العام الماضى 2025، حيث استقبلت جميعها فيما عدا متحفى الحضارة والكبير 18.6 مليون سائح بنسبة نمو قدرها 33.5% مقارنة بعام 2024.

وسجلت السياحة المصرية خلال العام الماضى أداءً استثنائيًا وغير مسبوق، حيث استقبلت مصر نحو 19 مليون سائح، محققة رقمًا قياسيًا جديدًا بمعدل نمو بلغ 21% مقارنة بعام 2024، فى إنجاز يعكس القوة المتنامية للمقصد السياحى المصرى على الساحة الدولية.

ومن جانبه أكد محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية المنوط بها الترويج لمدن الصعيد السياحية، أن هناك زيادة كبيرة حاليًا فى معدلات إقبال السياح الأجانب على زيارة المناطق الاثرية لا سيما القادمين عبر الرحلات النيلية «النايل كروز».

وأشار إلى أن مؤشرات حجوزات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الثلث الأول من العام الجديد 2026 تشير إلى أن السياحة الثقافية ستكون فرس الرهان خلال العام الحالى خاصة مع استمرار الانتعاشة الكبيرة لحركة السياحة الوافدة لمصر بصفة عامة ولمناطق السياحة الثقافية بصفة خاصة نتيجة الزخم الترويجى لمصر فى الأسواق العالمية، والذى جاء بدعم مباشر من الدولة والحكومة، وذلك بعد الافتتاح العالمى المبهر للمتحف المصرى الكبير ما وضع المقاصد السياحية المصرية فى مقدمة اهتمامات شركات السياحة والوفود الدولية، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالقطاع السياحى وتعزيز مكانة مصرعالميًا.

وأضاف رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن إشغالات فنادق الأقصر وأسوان مع مطلع العام الجديد 2026 سجلت نحو 100%، وذلك بالنسبة للفنادق العائمة والثابتة. موضحًا أن سياح إسبانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا فضلًا عن سياح دول جنوب شرق آسيا وسائحى الدول الإسكندنافية كانوا الأكثر وجودًا بمدن الصعيد السياحية، وأوضح عثمان أن معظم فنادق الأقصر وأسوان بها قوائم انتظار حاليًا نظرًا لارتفاع معدلات الحجوزات خلال تلك الفترة، مشيرًا إلى أنه للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين ترفض الفنادق استقبال حجوزات جديدة خلال أعياد رأس السنة، وذلك بعد أن بعد أن رفعت لافتة «كامل العدد»، ولا توجد غرف شاغرة.

وأشار رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية إلى أن متوسط إنفاق السياح الوافدين للأقصر وأسوان حاليًا تجاوز نحو 180 دولارًا فى اليوم، وذلك بزيادة تتراوح ما بين 20 و25% عما كان عليه خلال ذات الفترة من العام الماضى.

وفى سياق متصل أكدت غرفة شركات السياحة أن المجلس الأعلى للآثار قرر تعديل مواعيد فتح معبد ادفو بأسوان، لتكون من الساعة الخامسة صباحًا بدلًا من الساعة السادسة صباحًا وذلك أيام (الأحد - الإثنين - الأربعاء - الجمعة) من كل أسبوع، وذلك بداية من يوم 9 يناير الجارى، وأضافت الغرفة خلال المنشور الذى تم تعميمه على كل شركات السياحة، إن المجلس الأعلى للآثار أوضح أن سبب تعديل مواعيد فتح المعبد جاء بسبب رسو المراكب السياحية أمام معبد إدفو عند الساعة 4 صباحًا ما أدى إلى تكدس الزوار وتأخير دخولهم للمتحف انتظارًا لموعد فتح المتحف، وطالبت غرفة شركات السياحة من كل الشركات ضرورة اتخاذ كل الإجراءات ومراعاة القواعد المتبعة نحو تنفيذ المواعيد الجديدة لافتتاح معبد إدفو أمام الزوار.

كان شريف فتحى، وزير السياحة والآثار، قد أكد أن ما حققته السياحة المصرية خلال عام 2025 يُعد إنجازًا كبيرًا، وتأكيدًا على قدرة مصر التنافسية، فى ظل ما تتمتع به من أمن واستقرار والرؤية الواضحة والاستراتيجية المتكاملة التى تعتمد على إبراز تنويع الأنماط والمنتجات السياحية للمقصد المصرى، والتى لا مثيل لها فى العالم مع تحسين جودة الخدمات السياحية المقدمة، وأضاف أن هذا النمو يفوق متوسط معدل النمو العالمى الذى قدرته منظمة الأمم المتحدة للسياحة بنحو 5% فقط، وهو ما يعكس ثقة السائحين من مختلف دول العالم فى مصر كوجهة سياحية متنوعة وآمنة وقادرة على تقديم تجارب سياحية متنوعة ومتكاملة، وأكد وزير السياحة والآثار أن المرحلة المقبلة ستشهد البناء على هذه النتائج الإيجابية، والعمل على تحقيق نمو سياحى مستدام ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الوطنى، ويعزز مكانة مصر كأحد أهم المقاصد السياحية عالميًا.