دانيال ستيرن أحد أبطال سلسلة Home Alone يواجه مخالفة بمحاولة استئجار مرافقة بكاليفورنيا

أصدرت الشرطة الأمريكية، مخالفة رسمية بحق الفنان دانيال ستيرن، الشهير بدوره في سلسلة أفلام Home Alone الشهيرة، بعد اتهامه بمحاولة استئجار مرافقة، وفقًا لموقع TMZ.

وذكر تقرير موقع TMZ، أن الواقعة حدثت يوم 10 ديسمبر الماضي داخل أحد الفنادق بمدينة كاماريلو بولاية كاليفورنيا، ولم يتم احتجاز "ستيرن" أو تصويره، إذ اقتصرت الإجراءات على تحرير مخالفة رسمية دون حجزه، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من الممثل أو ممثليه حتى الآن، بحسب صحيفة ديلي ميل.

يذكر أن ستيرن، البالغ من العمر 68 عامًا، اشتهر بدور "مارف ميرشينز"، أحد اللصوص في فيلمي Home Alone (1990) وHome Alone 2: Lost in New York (1992)، بجانب جو بيشي وماكولي كولكين.

وتأتي هذه الواقعة بعد أشهر من تعرض ستيرن لوعكة صحية في أكتوبر الماضي، حيث نُقل على إثرها إلى المستشفى بعد بلاغ عن حالة طبية طارئة في منزله بولاية كاليفورنيا، قبل أن يؤكد ممثله لاحقًا استقرار حالته الصحية وخروجه من المستشفى.

وكان ستيرن، قد كشف مؤخرًا عن تحول جذري في حياته بعد مغادرته هوليوود، حيث يعيش الآن في مزرعة، ويعمل في تربية الماشية وزراعة اليوسفي، إلى جانب نشاطه كفنان ونحات.

ويعرف ستيرن، أيضًا بموقفه الصريح في مفاوضات أجره لأجزاء Home Alone، حيث كشف في مذكراته Home And Alone، أنه اضطر لمطالبة استوديوهات الإنتاج بزيادة أجره بعد أن علم أن زملاءه يتقاضون مبالغ أكبر بكثير، قبل أن يقرر الاستمرار في العمل رغم الاختلافات المالية.