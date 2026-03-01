روبيو يؤكد تضامن واشنطن مع الأردن في مواجهة الاعتداءات الإيرانية

تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنيين أيمن الصفدي، مساء أمس السبت، اتصالًا هاتفيًّا من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، جرى خلاله بحث التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، صباح الأحد، أكّد روبيو، خلال الاتصال تضامن الولايات المتحدة مع الأردن في مواجهة الاعتداءات الإيرانية على أراضيه، ودعمها كلّ الإجراءات التي يتخذها لحماية سلامة مواطنيه وأمنه وسيادته.

وشدّد الصفدي على إدانة الهجمات الإيرانية غير المُبرَّرة على أراضي الأردن وعلى دول عربية شقيقة، وعلى أنّ المملكة ستتخذ كلّ الخطوات اللازمة والمتاحة لحماية مواطنيها وأمنها واستقرارها وسيادتها، وأعرب عن تقديره لتضامن الولايات المتحدة مع الأردن.

وأكد وزير الخارجية الأردني ضرورة تكثيف الجهود المُستهدِفة تكريس الأمن والاستقرار، واعتماد الدبلوماسية سبيلًا لإنهاء الأزمات وخفض التصعيد في المنطقة.

ودوّت صفارات الإنذار في الأردن مجددا، الأحد، لتنبيه المواطنين وحثّهم على الالتزام بالتعليمات، في ظل ما تشهده المنطقة من تصعيد وتهديدات عسكرية.

وكانت مديرية الأمن العام قد أوضحت السبت دلالات الصفارات بحيث إذا كانت ثلاث صفارات متقطعة تعني وجود تهديد، وصفارة واحدة تعني زوال التهديد.

وأكدت أنه عند سماع الصفارات الثلاث، يُنصح بالبقاء في مكان التواجد وعدم التحرك، وفي حال التواجد خارج المنزل يجب الاحتماء بأقرب مبنى لحين انتهاء التهديد.

ولفتت إلى ضرورة الابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة، والتواجد بالقرب من السلالم الإسمنتية إن توفرت.

وبخصوص التعامل مع سقوط أجسام غريبة أو متفجّرة دعت المديرية لعدم الاقتراب من أي جسم غريب أو مشبوه أو متساقط، والابتعاد عنه لأكبر مسافة ممكنة، والامتناع عن الاستهتار به، لما قد يحتويه من مواد متفجرة شديدة الخطورة.

كما دعت لعدم التجمهر وإفساح المجال للأجهزة المختصة للتعامل معه.

وشددت على عدم لمس أو تحريك أو محاولة فتح أي جسم مجهول المصدر أو الشكل، واعتباره مصدر خطر حقيقي.

ودعت للإبلاغ الفوري عبر هاتف الطوارئ الموحد (911) عن أي مشاهدات تتعلق بسقوط أجسام غريبة أو مسيّرات أو صواريخ، أو في حال وقوع إصابات أو أضرار.

وأكدت أهمية توعية أفراد الأسرة، وخاصة الأطفال، بعدم الاقتراب أو العبث بأي أجسام غير معروفة، وضرورة التبليغ الفوري عنها.