أبو تريكة يفتح ملف التحكيم: أخطاء مؤثرة في مواجهة المغرب والكاميرون

علّق محمد أبو تريكة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، على أداء الحكم خلال مباراة المغرب والكاميرون، التي حسمها أسود الأطلس لصالحهم بهدفين دون مقابل، في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ونجح المنتخب المغربي في حجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي بعدما افتتح إبراهيم دياز التسجيل في الدقيقة 26، مستغلًا رأسية أيوب الكعبي، قبل أن يؤكد إسماعيل سايباري التفوق المغربي بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 74.

وخلال ظهوره في الاستوديو التحليلي للمباراة، أشاد أبو تريكة بالأداء العام للمنتخب المغربي، مؤكدًا أن اللقاء جاء على مستوى وقيمة دور ربع النهائي، وقال: «المغرب قدم مباراة بطولية أمام منتخب قوي بحجم الكاميرون».

لكن نجم الأهلي السابق أبدى تحفظه على الأداء التحكيمي، مشيرًا إلى أن الحكم وتقنية الفيديو لم يكونا في مستوى المباراة، وأضاف: «التحكيم ظلم الطرفين، سواء المغرب أو الكاميرون».

وأوضح أبو تريكة أن المنتخب المغربي حُرم من ركلتي جزاء واضحتين، من بينهما لقطة إسماعيل سايباري أمام حارس المرمى، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن منتخب الكاميرون تعرض هو الآخر للظلم بعدم احتساب ركلتي جزاء، من ضمنهما فرصة المهاجم مبويمو.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المغربي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 مع الفائز من مواجهة نيجيريا والجزائر، في لقاء مرتقب يحمل الكثير من الندية والإثارة.