القاهرة الإخبارية: الجيش السودانى يحرر منطقة أم قليب فى ولاية شمال كردفان

قال محمد إبراهيم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن الجيش السوداني أحرز خلال الساعات الماضية تقدمًا ميدانيًا ملحوظًا في إقليم كردفان، ولا سيما في ولاية شمال كردفان، حيث تمكن من استعادة منطقة أم جليب الواقعة غرب مدينة الأبيض، إلى جانب عدد من المواقع والمناطق الاستراتيجية التي كانت تسيطر عليها قوات الدعم السريع.

وأضاف إبراهيم، خلال رسالة له على الهواء مع الإعلامي رعد عبد المجيد، على شاشة القاهرة الإخبارية، أن هذا التقدم تزامن مع نجاح الجيش في تحرير عدد من المدنيين الذين كانوا قد فرّوا من ولاية جنوب كردفان، التي تشهد بدورها قتالًا عنيفًا، في ظل المواجهات المستمرة بين قوات الدعم السريع والحركة الشعبية – جناح عبد العزيز الحلو، الحليف الرئيسي للدعم السريع في تلك المنطقة.

وأكد أن مدينتي كادوقلي، عاصمة ولاية جنوب كردفان، والدلنج ما تزالان تحت حصار مشدد، وسط أوضاع إنسانية بالغة التعقيد، حيث لا يزال آلاف المدنيين محاصرين داخل المدينتين، في ظل حصار مطبق تفرضه الحركة الشعبية من جهة وقوات الدعم السريع من جهة أخرى. وأشار إلى أن الأوضاع الإنسانية تتدهور يومًا بعد يوم، خاصة مع تسجيل استهدافات مباشرة بطائرات مسيّرة تابعة للدعم السريع طالت مناطق مدنية في المدينتين.

وأشار محمد إبراهيم إلى أن المشهد الميداني ينذر بمزيد من التصعيد، في ظل معلومات عن تحشيدات واسعة لقوات الدعم السريع في ولاية غرب كردفان وعدد من المواقع الأخرى، مع أنباء عن استعداد هذه القوات لشن هجمات محتملة على مدينتي كادوقلي والأبيض خلال الأيام المقبلة.

ولفت إلى أن الجيش السوداني لا يزال يحتفظ بانتشار عسكري واسع في ولاية شمال كردفان، لا سيما في المناطق الواقعة غرب مدينة الأبيض، في إطار مساعيه للتقدم باتجاه ولاية جنوب كردفان، التي يتوقع خبراء عسكريون أن تشهد معارك عنيفة خلال الفترة المقبلة، نظرًا لوجود قوى مسلحة حليفة للدعم السريع ستشارك في القتال.

ونوه بأن إقليم كردفان يشهد في الوقت نفسه موجة نزوح مستمرة، في ظل تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية واتساع رقعة العمليات العسكرية.