السياحة تحذر الفنادق والمنتجعات من عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية الصحية

وجهت وزارة السياحة والآثار تحذيرًا شديدًا لجميع الفنادق والمنشآت السياحية الثابتة والعائمة العاملة بمناطق الجمهورية بضرورة الالتزام بجميع الاشتراطات والقواعد الصحية خلال موسم الشتاء الحالى لا سيما مع زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر لضمان جودة الخدمات المقدمة لجميع السائحين والزائرين.

وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون فى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت غير الملتزمة نظرًا لأهمية الحفاظ على سمعة المقصد السياحى المصرى.

وقال محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، إنه فى إطار الجهود المبذولة للارتقاء بجودة الخدمات السياحية المقدمة للنزلاء بالمنشآت الفندقية بما ينعكس إيجابًا على سمعة السياحة المصرية ومع انطلاق الموسم السياحى الشتوى ومن منطلق الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها لا سيما مع زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر فإنه يجب العمل على الحد من ظاهرة انتشار حشرة الفراش، حيث إن انتشار تلك الحشرة قد يكون له تأثير سلبى على المقصد السياحى المصرى من الناحية الصحية والاقتصادية.

وأضاف خلال الخطاب الذى تم إرساله إلى غرفة المنشآت الفندقية أنه أخذًا بأسلوب المبادرة لا بأسلوب رد الفعل؛ فإنه يجب التعميم على كل المنشآت الفندقية للالتزام بهذه الإجراءات، ومن أهمها اتخاذ كل إجراءات التطهير المستمرة للغرف الفندقية بعد مغادرة كل نزيل بالإضافة إلى الاهتمام بالتهوية الجيدة وتوخى الحذر عند استقبال السائحين القادمين من الدول الموبوءة بهذه الحشرة.

وكذلك معاينة الغرف بصورة يومية والتأكد من عدم وجود حشرات أو أى آثار لها وكذلك معاينة الفراش والستائر والموكيت وفى حال ظهور أى آثار يتم إيقاف التسكين بتلك الغرفة فورًا ولحين قيام شركات المكافحة بتطهيرها.

كما تضمنت تلك الإجراءات تدريب العاملين على التعرف على علامات وجود حشرة الفراش والتعامل مع الحالات فورًا بالإضافة إلى الاهتمام بأعمال النظافة العامة بصورة مستمرة.

والالتزام باستخدام المبيدات المخصصة وبالطريقة الصحيحة لتجنب انتشار تلك الحشرة داخل المنشآت الفندقية، وكذلك التعاقد مع شركات مكافحة الحشرات المعتمدة لرش كل غرف ومرافق الفندق بصورة دورية وأيضًا تغيير مفروشات الأسرة بصورة دورية مع ضرورة مراعاة أن يتم غسل تلك المفروشات بالطريقة المتبعة صحيًا فى مثل تلك الحالات من حيث (المطهرات - درجة الحرارة - المدة الزمنية اللازمة) وبما يضمن تطهيرها بشكل كافٍ.

وأشار عامر إلى ضرورة تعميم تلك الإجراءات أيضًا على جميع المنشآت الفندقية العائمة، مع العلم بأن وزارة السياحة لن تتهاون فى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت غير الملتزمة نظرًا لأهمية الموضوع.