ضبط متهم بالنصب على المواطنين راغبى الحصول على شهادات دراسية بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخص متهم بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب على المواطنين راغبى الحصول على شهادات دراسية، في منطقة مديمة نصر بمحافظة القاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام أحد الأشخاص، بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، بهدف النصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على شهادات دراسية في عدد من المجالات التعليمية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى على غير الحقيقة مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته عدد من الشهادات خالية البيانات منسوب صدورها للكيان استمارات إلتحاق بالكيان ومطبوعات دعائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.