سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصيب شاب فلسطيني، الجمعة، برصاص مسيرة، فيما نفذ الجيش الإسرائيلي قصفا مدفعيا في مناطق متفرقة بقطاع غزة، في خرق يومي لوقف إطلاق النار.

يأتي ذلك ضمن الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس الذي بدأ في 10 أكتوبر 2025.

وأفادت مصادر طبية للأناضول بوصول شاب مصاب إلى "مستشفى المعمداني" بعد استهدافه بنيران مسيّرة إسرائيلية في محيط مفترق الشجاعية شرقي مدينة غزة.

من جهتها، قالت مصادر محلية للأناضول إن مدفعية إسرائيلية قصفت أنحاء مختلفة من شرقي مدينة غزة داخل مناطق سيطرة الجيش.

وأوضحت أن مدفعية الجيش قصفت أيضا شمالي مدينة رفح جنوبي القطاع، الخاضعة بالكامل لسيطرته.

وأشارت المصادر إلى أن آليات الجيش الإسرائيلي أطلقت نيرانها العشوائية شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

ومنذ سريان الاتفاق، قتل الجيش الإسرائيلي ضمن خروقاته للاتفاق 477 فلسطينيا وأصاب 1301 آخرين.

وأنهى الاتفاق إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، واستمرت لعامين، وخلفت أكثر من 71 ألف شهيد وما يزيد عن 171 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية المدنية بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.