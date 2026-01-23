رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان: مصر كانت الأعلى استجابة لمقترحاتنا بين 12 دولة عربية

قال علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن قرار مؤسسي المنظمة عام 1983، القادمين من 16 دولة عربية، باختيار القاهرة مقرًا رئيسيًا لها، جاء تقديرًا لما تتمتع به مصر من قوة ناعمة ودور قيادي محوري في المنطقة العربية، مشددًا على أن هذا الرهان لم ييأس منه يومًا.

وأضاف "شلبي" خلال برنامج "العالم غدًا" على القناة الأولى، أمس الخميس، أنهم واصلوا الرهان على قدرة مصر على لعب دور القاطرة في مجالات حقوق الإنسان والإصلاح في العالم العربي، وهو ما دفع المنظمة إلى تقديم مقترحات وتشريعات للحكومة المصرية، لافتًا إلى أن هذه الجهود قوبلت باستجابة إيجابية ملحوظة، خاصة منذ عام 2017، حين بدأ حوار تفاعلي وبنّاء بين المنظمة والحكومة المصرية.

وتابع أن المنظمة قدمت على مدار أكثر من 30 عامًا خبرات ودعمًا فنيًا لـ11 حكومة عربية، وكانت مصر الدولة رقم 12 التي أبدت أعلى معدل استجابة كمًا للمقترحات والتوصيات المقدمة لمعالجة العديد من الملفات الحقوقية.

وأشار إلى أن عددًا من هذه المقترحات تحوّل إلى واقع تشريعي ملموس، من بينها قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان عام 2017، وكذلك قانون العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.

وأعرب عن اعتزاز المنظمة بمشاركتها في إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحًا أن المنظمة ساهمت في صياغة المسودة صفر للاستراتيجية خلال الفترة من مارس إلى أكتوبر 2020.

وأكد على أن الاستراتيجية الوطنية أسهمت في سد فجوات حقوقية قائمة، ليس فقط عبر تلبية بعض الحقوق، بل أيضًا من خلال إثرائها، مثل ما يتعلق بمجالات تمكين المرأة، وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز قيم المواطنة.