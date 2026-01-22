بيلد: وزير الخارجية المصري يتدخل لحل أزمة بلال عطية

كشفت تقارير صحفية خارجية عن تدخل بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري لحل أزمة حصول بلال عطية، لاعب النادي الأهلي على تأشيرة ألمانيا، لخوض فترة معايشة مع نادي هانوفر.

وكان بلال عطية خضع لفترة معايشة في الصيف الماضي مع شتوتجارت الألماني، قبل أن يخوض اختبارات جديدة في ألمانيا، في الشتاء الجاري، ولكن هذه المرة مع هانوفر.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية أنه كي يتم السماح للشاب المصري بخوض تجربة ثانية في ألمانيا، اضطر وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للتدخل في الأمر، حيث استغرقت إجراءات طلب التأشيرة لألمانيا وقتًا طويلًا.

وأشار التقرير إلى أنه نظرًا لقصر فترة الانتقالات الشتوية، تم إبلاغ وزير الخارجية، بدر عبد العاطي بالوضع، وقدم المساعدة شخصيًا للموهبة الاستثنائية، بلال عطية، "وهو ما يُظهر التوقعات العالية التي تُعلقها مصر على اللاعب".

وأوضحت صحيفة بيلد الألمانية أن عطية، البالغ من العمر 18 عامًا يخضع لفترة اختبارات في نادي هانوفر، منذ نهاية الأسبوع الماضي، حيث وصفت اللاعب بأنه أعظم موهبة في مصر، ويُقارن حاليًا بنجوم عالميين مثل محمد صلاح وعمر مرموش في بلاده.

وأتمت الصحيفة: "يبدو أن هانوفر هو الأقرب حاليًا لضم عطية، شريطة أن يُثير اللاعب الموهوب إعجاب إدارة النادي، حيث سيكلف التعاقد مع اللاعب مبلغًا كبيرًا، وسيضمن بطل الدوري المصري القياسي أيضًا نسبة كبيرة من قيمة بيعه مستقبلًا".