مصطفى بكري يناشد مدبولي حل أزمة جمارك هواتف المغتربين: مش تليفون اللي هيضرب لي الصناعة!

قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن معدل تحويلات المصريين في الخارج وصل إلى حوالي 37.5 مليار دولار لأول مرة، مشيرا إلى أن هذا يعكس نجاح السياسة المتعلقة بسعر الصرف وحب الناس لبلدهم وشعورهم بالظرف الراهن.

وأضاف خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر «صدى البلد» تعليقا على قرار إلغاء الإعفاء الجمركي على هواتف المصريين بالخارج، قائلا: «لا يجب أن نفجر أزمات للبلد، البلد مش ناقصة أزمات، وكل التحية والتقدير للمصريين بالخارج».

وانتقد فرض جمارك على الهواتف التي يجلبها المغتربون، قائلا: «هناك بلاد زي الفلبين، لو واحد شغال سنتين بره، بترجع بكل الأجهزة الإلكترونية الأساسية بدون جمارك، إحنا عايزين المصري يحس إن دي بلده، ومش بالضرورة تفرض عليه ضريبة بهذا الشكل».

وتساءل: «ماذا يضير الصناعة الوطنية لو مواطن جاب تليفون أو اثنين لابنه أو أسرته؟»، متابعا: «لازم نحس بالناس، يا جماعة، مش عايزين الأزمات تحيط بالوطن، مكافأة المواطنين المصريين في الخارج على التحويلات؛ يا أخي سيب له التليفون، فيها إيه؟ مش التليفون اللي هيجيبه هو اللي هيضرب الصناعة الوطنية أبدًا!».

وشدد أن «ما يحدث أمر غير موفق» وتعطي فرصة للمتربصين بالوطن لاستغلالها والترويج لشائعات سلبية.

وناشد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحل هذه القضية لإرسال «رسالة إيجابية» للمصريين في الخارج الذين يساهمون بمليارات الدولارات، قائلا: «أتوجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، هذه القضية يجب أن تُحل، المصري في الخارج بيحوَلي 37.5 مليار دولار، يا فندم الدنيا موقفتش على موبايل واثنين، إحنا محتاجين الآن حل يرضي الناس».