قفزت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بقيمة 445 جنيها ليصل سعر الجرام عيار 21 -الأكثر مبيعًا في مصر- إلى 6600 جنيه مقابل 6155 جنيها في نهاية تعاملات السبت الماضي، نتيجه لاستمرار صعود الأوقية عالميا لمستويات قياسية جديدة، مع اقتراب من 5 آلاف دولار للأوقية.

ووفقًا لآخر تحديث للأسعار، زاد سعر الجرام عيار 18 ليسجل 5653 جنيهًا، وارتفع سعر الجرام عيار 24 ليسجل 7537 جنيهًا، كما صعد سعر الجنيه الذهب بقيمة 3560 جنيهًا ليصل إلى 52800 جنيه، وذلك بدون احتساب ضريبة الدمغة والقيمة المضافة.

وفى الأسواق العالمية، ارتفع الذهب إلى مستوى قياسي جديد قرب 5 آلاف دولار، مدعوما بالمخاطر الجيوسياسية والتهديدات التي تطال استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ما أضاف زخما إلى موجة صعود غذّتها عمليات التخارج من العملات والسندات.

وصعدت السبائك متجاوزة مستوى 4967 دولاراً للأوقية في التعاملات المبكرة، وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية تقارب 8%، في حين سجلت الفضة أيضاً مستويات قياسية.

وانخفض مؤشر رئيسي لقوة العملة الأمريكية بنسبة 0.8% منذ بداية الأسبوع. ويسهم ضعف الدولار في جعل السبائك أقل كلفة لمعظم المشترين.

وقال أحمد عسيري، الاستراتيجي لدى شركة "بيبرستون غروب" إن "إمدادات الذهب ليست كافية ببساطة لمعادلة التوترات السياسية والسوقية في الولايات المتحدة، ما يجعل سقوف الأسعار هشة إلى حد كبير".

بعد أفضل أداء سنوي له منذ عام 1979، واصل الذهب موجة صعود سريعة ليحقق مكاسب إضافية بنحو 15% في الأسابيع الأولى من هذا العام.

وأسهمت الهجمات المتجددة التي يشنّها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب المخاطر الجيوسياسية في فنزويلا وإيران وجرينلاند، في تعزيز ما يُعرف بـ"تجارة تآكل قيمة العملات"، حيث يقلص المستثمرون انكشافهم على السندات السيادية والعملات لصالح ملاذات بديلة مثل الذهب.

وفي حين تراجع ترامب عن تحذيراته بفرض رسوم جمركية على دول أوروبية، فإن الاتفاق الذي أنهى أزمة جرينلاند هذا الأسبوع ينص على تمركز صواريخ أمريكية في الجزيرة، إلى جانب حقوق تعدين وتعزيز الوجود الأمني لحلف شمال الأطلسي.

وقال عسيري: "هناك إدراك متزايد بأن القوى الأوروبية المتوسطة لم تعد بالضرورة جالسة على طاولة المفاوضات"، مضيفاً: "بل إنها تخاطر بأن تصبح جزءاً من قائمة الدول المستبعدة بدلاً من المشاركة".

ويترقب المستثمرون اختيار ترامب للرئيس المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بعدما قال إنّه أنهى مقابلات المرشحين، مكرّراً أن لديه شخصاً في ذهنه للمنصب.

ومن شأن تعيين رئيس أكثر ميلاً للتيسير أن يزيد الرهانات على خفض إضافي لأسعار الفائدة هذا العام، وهو عامل داعم للسبائك غير المُدرّة للعائد، بعد ثلاثة تخفيضات متتالية.

وفي السياق نفسه، رفعت مجموعة "جولدمان ساكس" توقعاتها لسعر الذهب بنهاية العام إلى 5400 دولار للأونصة، مقارنة بتقدير سابق عند 4900 دولار، مرجعة ذلك إلى تصاعد الطلب من المستثمرين من القطاع الخاص والبنوك المركزية.

وكتب المحللان دان سترويفن ولينا توماس في مذكرة إن المخاطر "تميل بشكل كبير إلى الاتجاه الصعودي، لأن مستثمري القطاع الخاص قد يوسّعون التنويع أكثر في ظل استمرار حالة عدم اليقين في السياسات العالمية