روسيا تطالب بانسحاب القوات الأوكرانية من إقليم دونباس

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية يجب أن تنسحب من إقليم دونباس، مشددا على أن هذا شرط مهم للجانب الروسي.

وقال بيسكوف للصحفيين إن "موقف روسيا واضح، على أوكرانيا وقواتها المسلحة مغادرة دونباس، يجب سحب تلك القوات، وهذا شرط بالغ الأهمية"، وفقا لوكالة الأنباء الروسية سبوتنيك.

وشدد بيسكوف على أن إقليم دونباس تعرض لأضرار جسيمة جراء العمليات القتالية.

وأوضح بيسكوف: "لقد تضررت المناطق الواقعة في إقليم دونباس بالفعل بشكل كبير جراء العمليات القتالية".

وعلق بيسكوف على المحادثات الروسية الأمريكية في الكرملين، بأن العمل مكثف، والموضوع بالغ الأهمية ومعقد للغاية.

ووفقا لتقارير إعلامية، من المقرر أن تُعقد اليوم في دولة الإمارات الجلسة الأولى لمجموعة العمل الثلاثية المعنية بالقضايا الأمنية والتي تضم مسؤولين من روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف قد أجريا محادثات في موسكو ليلة أمس الخميس.

وأكد بوتين أنه مهتم بصدق بتسوية دبلوماسية للصراع في أوكرانيا، وفقا ستشار بوتين للسياسة الخارجية يوري أوشاكوف.

ومع ذلك، قال إن هذا سيتطلب من قيادة الدولة المجاورة الموافقة على التنازلات الإقليمية التي تطالب بها روسيا، وهو ما ترفضه حكومة زيلينسكي باستمرار حتى الآن.

يشار إلى أن مسئولين من روسيا وأوكرانيا قد اجتمعوا في مايو الماضي في اسطنبول، في أول محادثات سلام مباشرة بين الجانبين خلال ثلاث سنوات غير أنها لم تسفر إلا عن اتفاق لتبادل الأسرى.