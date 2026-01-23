المرور تضبط أكثر من 113 ألف مخالفة خلال 24 ساعة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها عل جميع الطرق والميادين؛ لتيسير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط على الطرق، والحد من وقوع الحوادث، وتطبيق القوانين واللوائح المرورية على قائدي السيارات وضبط المخالفين.

وأسفرت الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 113919 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: "السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، موقف عشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص"، وتم فحص 1262 سائقا تبين إيجابية 63 حالة تعاطي مواد مخدرة منهم.

كما واصلت حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وتمكنت خلال الفترة ذاتها من ضبط 753 مخالفة مرورية متنوعة، منها: "تحميل ركاب، شروط التراخيص، أمن ومتانة"، وتم فحص 160 سائقا تبين إيجابية 9 حالات لتعاطيهم المواد المخدرة.

وضُبط 8 محكوم عليهم بإجمالي 9 أحكام قضائية، فضلا عن التحفظ على 3 مركبات لمخالفتها قوانين المرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات والمخالفين.