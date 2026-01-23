الصين تدعو لضبط النفس بعد تصريح ترامب بإرسال قوة عسكرية نحو إيران

دعت الخارجية الصينية، الجمعة، الولايات المتحدة وإيران إلى ضبط النفس عقب تصريح للرئيس دونالد ترامب، بتحرك قوة عسكرية كبيرة أمريكية باتجاه إيران.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية، "قوه جيا كون" خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة بكين، أعرب فيه عن أمل بلاده في إيلاء جميع الأطراف أهمية السلام.

ودعا في هذا الإطار الأطراف إلى "ضبط النفس وحل خلافاتهم من خلال الحوار"، آملا أن تحافظ إيران على استقرارها الوطني.

وأثناء توجهه إلى قاعدة أندروز الجوية في ولاية ماريلاند، الخميس، قال ترامب، إن أسطولا أمريكيا كبيرا من السفن يتجه نحو إيران، وأنهم يراقبون التطورات في هذا البلد.

وأضاف: "قوة كبيرة من قواتنا تقترب من إيران، آمل ألا يحدث شيء، نحن نراقب عن كثب ما يحدث".

وكان الرئيس الأمريكي قد حذر من أن الحكومة الإيرانية ستصبح هدفا إذا قامت بإعدام المتظاهرين المناهضين للحكومة.

فيا أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، أن سلاح الجو بأكمله في حالة تأهب جاهزية، في ظل تقديرات تل أبيب تشير إلى احتمال إقدام الولايات المتحدة على تنفيذ ضربة عسكرية ضد إيران.

وتتصاعد ضغوط من الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل على طهران منذ انطلاق مظاهرات شعبية في إيران أواخر ديسمبر الماضي، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

في المقابل، اتهمت طهران، واشنطن، بالسعي عبر العقوبات والضغوط وإثارة الاضطرابات ونشر الفوضى، لخلق ذريعة للتدخل العسكري وتغيير النظام.