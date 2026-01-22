السورية جودي شاهين تفوز بلقب الموسم السادس من برنامج «ذا فويس»

فازت السورية جودي شاهين بلقب الموسم السادس من برنامج اكتشاف المواهب «ذا فويس»، بعد منافسة قوية في المرحلة النهائية من البرنامج، التي ضمت المصرية أشرقت أحمد من فريق ناصيف زيتون، والتي تألقت بأدائها أغنية «وحياتي عندك» للراحلة ذكرى، إلى جانب المتسابق السعودي مهند الباشا من فريق الفنان أحمد سعد.

وحصلت جودي شاهين، من فريق الفنانة رحمة رياض، على النسبة الأكبر من تصويت الجمهور، بعدما قدمت خلال الحلقة الختامية أغنية «متحاسبنيش» للفنانة شيرين عبد الوهاب، قبل لحظات من إعلان فوزها باللقب.

وخاضت جودي شاهين رحلة مميزة داخل البرنامج منذ ظهورها الأول على مسرح «ذا فويس»، حين أدت أغنية أم كلثوم «غلبت أصالح في روحي»، ما أشعل منافسة قوية بين المدربين أحمد سعد وناصيف زيتون ورحمة رياض لضمها إلى فرقهم خلال مرحلة تجارب الأداء. واضطر أحمد سعد آنذاك لاستخدام خاصية «البلوك» ضد ناصيف زيتون لمنعه من ضمها إلى فريقه، قبل أن تنضم في النهاية إلى فريق الفنانة رحمة رياض، وتواصل مشوارها حتى الوصول إلى النهائيات والتتويج باللقب.

وكانت الفنانة رحمة رياض قد عبّرت في أكثر من مناسبة عن ثقتها الكبيرة في فوز جودي شاهين، مؤكدة أنها تمتلك أحد أفضل الأصوات في البرنامج.