التشيك تتلقى دعوة للانضمام إلى مجلس السلام برئاسة ترامب

أعلنت المتحدثة باسم الحكومة التشيكية، كارلا مراتشكوفا أن جمهورية التشيك تلقت دعوة للانضمام إلى مجلس السلام، الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضافت مراتشكوفا أن وزارة الخارجية التشيكية تعمل حاليا على إعداد موقف الحكومة، حسب إذاعة براغ اليوم الجمعة.

وكان وزير الخارجية بيتر ماسينكا (من حزب سائقي السيارات) قد قال يوم الاثنين الماضي قبل تلقي الدعوة الرسمية، إن التكلفة المعلنة للعضوية طويلة الأجل غير واقعية بالنظر إلى إمكانيات ميزانية الدولة التشيكية.

وأشار الرئيس بيتر بافيل إلى أن جمهورية التشيك لن تستجيب للدعوة إلا بعد معرفة شروط المجلس وصلاحياته، وقال:"حتى الآن، لا نعرف شيئا تقريبا عن هذا الأمر".

وكان ترامب قد أسس رسميا المجلس مع القادة المدعوين على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس يوم الثلاثاء الماضي.

وتمت دعوة نحو 60 حكومة للانضمام، لكن قلة من حلفاء واشنطن الغربيين قبلوا الدعوة علناً، حيث تعد المجر وبلغاريا العضوين الوحيدين من الاتحاد الأوروبي اللذين وقعا على الانضمام حتى الآن.

ورحب وزراء خارجية السعودية ومصر وقطر والإمارات والأردن وتركيا وإندونيسيا وباكستان بالدعوة التي تم توجيهها إلى قادة دولهم من الرئيس ترمب، للانضمام إلى مجلس السلام.

ورفضت إسبانيا والسويد الانضمام للمجلس.

وأعربت فنلندا وسلوفينيا عن اعتقادهما بأن الأمم المتحدة تظل أفضل منظمة للوساطة في قضايا السلام.