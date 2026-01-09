كشفت تقارير صحفية عن رغبة عمر مرموش، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي في الاستمرار مع الفريق، خلال الفترة المقبلة.

وارتبط اسم عمر مرموش خلال الأيام القليلة الماضية بمغادرة مانشستر سيتي، والانتقال لأحد ناديي توتنهام أو أستون فيلا الإنجليزيين.

وأكد فلوريان بلاتينبرج، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس أن عمر مرموش لا ينوي حاليًا مغادرة مانشستر سيتي في يناير.

وأوضح بلاتينبيرج عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أن عمر مرموش ينوي في هذه المرحلة الاستمرار مع مانشستر سيتي، والمنافسة على مكانه في الفريق.

وأتم فلوريان بلاتينبيرج تصريحاته قائلًا: :"مع ذلك، هناك العديد من العروض المطروحة، بما في ذلك من أندية كبيرة، ولكن نُفي لي جود أي مفاوضات مع توتنهام".