سفير الدنمارك بواشنطن ينتقد نشر صورة جرينلاند ملونة بالعلم الأمريكي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انتقد سفير مملكة الدنمارك لدى واشنطن يِسبر مولر سورنسن، نشر زوجة نائب مستشار الرئيس الأمريكي لشئون السياسة والأمن الداخلي ستيفن ميلر، صورة غرينلاند ملونة بعلم الولايات المتحدة.

والسبت، نشرت الإعلامية ومقدمة البودكاست كاتي ميلر، على منصة "إكس"، صورة لغرينلاند ملونة بعلم الولايات المتحدة تحت كلمة "قريبا".

وقال السفير سورنسن، على منصة "إكس" إن الولايات المتحدة والدنمارك حليفان مقربان.

وأضاف: "أمن الولايات المتحدة هو أمن غرينلاند والدنمارك. وغرينلاند عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو). وتعمل مملكة الدنمارك والولايات المتحدة معا لضمان الأمن في القطب الشمالي".

وأشار السفير الدنماركي إلى أنهم يأخذون الأمن المشترك على محمل الجد.

وأردف: "نتوقع الاحترام الكامل لوحدة أراضي مملكة الدنمارك".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أطلق دعوات متكررة لضم جرينلاند إلى الولايات المتحدة، لكن هذه التصريحات قوبلت بغضب واسع داخل الدنمارك والجزيرة.

وتتبع جرينلاند للدنمارك وتتمتع بحكم ذاتي، وتعتبر أكبر جزيرة في العالم، ولها موقع مركزي في منطقة القطب المتجمد الشمالي، التي تكتسب أهمية متزايدة نظرا لذوبان الجليد بسبب أزمة المناخ وفتح طرق تجارية جديدة.

وتقع جرينلاند، إحدى المنطقتين المتمتعتين بالحكم الذاتي في مملكة الدنمارك، إضافة إلى جزر فارو، على بعد أكثر من 2900 كيلومتر عن الدنمارك.