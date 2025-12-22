السجن 3 سنوات لمتهمين في قضية شروع بسرقة مواطن بمصر القديمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، بمعاقبة رجل وسيدة بالسجن لمدة 3 سنوات، لاتهامهما بالشروع في سرقة مواطن داخل مسكنه بمنطقة مصر القديمة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهمة الشروع في سرقة مسكن المجني عليه، بعدما دخلا إلى منزله بحجة وهمية، وقاما بتقييده باستخدام لاصق بلاستيكي، إلا أن محاولتهما فشلت لعدم عثورهما على أموال أو متعلقات ثمينة داخل المسكن.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين اعتديا على المجني عليه بالضرب بقصد بث الذعر والرعب في نفسه، ما أسفر عن إصابته بكسر في الأسنان.