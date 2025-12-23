قائد الجيش الثاني الميداني: نطاق مسئوليتنا يشمل 6 محافظات لها أهمية استراتيجية

قال اللواء أركان حرب محمد يوسف عساف قائد الجيش الثاني الميداني، إن الجيش الثاني يمثل خط الدفاع الأول عن الحدود الشرقية، ويضطلع بدور محوري في تأمين حدود الدولة، ومنع التهريب، وحماية الجبهة الداخلية، مشيرًا إلى أن نطاق مسئوليته يمتد ليشمل ست محافظات لها أهمية استراتيجية.



وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «كلمة أخيرة» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد سالم على قناة «ON»، أنّ تأمين قناة السويس أولوية قصوى لا تقبل التهاون، حيث تم تخصيص قوات وإمكانيات حديثة بالتنسيق مع الجيش الثالث والبحرية وحرس الحدود، لضمان استقرار المجرى الملاحي وحمايته باعتباره خطًا أحمر للأمن القومي.



وأشار إلى أن القوات خاضت معركة وطن حقيقية ضد الإرهاب عقب ثورة 30 يونيو، ونفذت عمليات كبرى مثل نسر وسيناء وحق الشهيد، وصولًا إلى مرحلة الحسم النهائي عام 2022 والقضاء الكامل على الإرهاب في شمال سيناء، مع ضبط آلاف العبوات الناسفة وكميات ضخمة من الأسلحة، وتطهير مساحات واسعة من المتفجرات.



ونوه بأن شيوخ وعواقل سيناء كانوا شركاء أساسيين في ترسيخ الأمن، بالتوازي مع إطلاق مبادرات تنموية ومشروعات بنية تحتية شملت أنفاقًا وكباري وجامعات جديدة وقوافل طبية لخدمة الأهالي.



فيما يخص معبر رفح، شدد اللواء عساف على أن القوات تؤمّن الحدود الشرقية بالكامل، وتشرف على دخول المساعدات لغزة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بحماية القضية الفلسطينية ومنع التهجير القسري.



وأكد جاهزية الجيش الثاني الميداني الدائمة، مشددًا على أن القوة تحمي السلام، ومطمئنًا الشعب المصري بقدرة القوات المسلحة على مواجهة أي تهديدات في أي وقت.