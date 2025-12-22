هيئة الدواء: نتابع توافر جميع المستحضرات الدوائية بما يلبي احتياجات المواطنين

نفى الدكتور ياسين رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء، ما تداول مؤخرًا بشأن وجود نقص في أدوية البرد أو أدوية الأمراض المزمنة بالأسواق، وقال إنّ الوضع الدوائي مستقر بشكل طبيعي في الصيدليات على مستوى الجمهورية.

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن هيئة الدواء تتابع بصورة دورية، وقبل دخول موسم الشتاء، جميع المستحضرات المرتبطة بعلاج نزلات البرد والإنفلونزا ورفع المناعة، لضمان توافرها بالكميات المناسبة التي تلبي احتياجات المواطنين.

وأضاف رجائي أن الهيئة تحرص على متابعة المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمواد الخام لدى المصانع والشركات المنتجة، مشيرًا إلى أن هذا المخزون يغطي فترات تتجاوز ثلاثة أشهر وقد تصل في بعض الأحيان إلى ستة أشهر.

وأكد أن جميع المستحضرات المسجلة في السوق المصري لها مثائل أو بدائل علاجية بنفس الفعالية، سواء بنفس المادة الفعالة أو بمواد بديلة تؤدي الغرض العلاجي ذاته، مع ضرورة الرجوع إلى الطبيب في بعض الحالات.

وسبق أن نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح من خلاله حقيقة ما تردد حول نقص أدوية البرد والأمراض المزمنة بالأسواق.

وأوضح أنه بالتواصل مع هيئة الدواء المصرية؛ أفادت أن أدوية علاج البرد، والأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، فضلاً عن الأدوية المحتوية على مواد وفيتامينات تعمل على تقوية المناعة خلال موسم الإنفلونزا، متوافرة بالأسواق بشكل منتظم وطبيعي، مع تعدد البدائل الدوائية المتاحة من إنتاج أكثر من شركة.

وأكدت الهيئة توافر مختلف الأدوية، إلى جانب وجود بدائل لها، بما يضمن استمرارية حصول المرضى على العلاج اللازم في جميع الأوقات.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن هيئة الدواء المصرية تتابع بشكل دوري ومستمر موقف توافر الأدوية الحيوية، وتتخذ إجراءات فورية للتعامل مع أي شكاوى تتعلق بنقص الأدوية.

ولفت إلى أنه في حال مواجهة أي صعوبة في الحصول على أي دواء حيوي، يمكن للمواطنين التواصل مع الخط الساخن لهيئة الدواء المصرية رقم (15301) للإبلاغ عن نقص الأدوية.