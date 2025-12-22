أبو الغيط: نأمل أن يحمل العام الجديد أوضاعًا أفضل للعالم العربي

التقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وذلك خلال زيارته إلى المنامة على هامش مشاركته في حفل افتتاح الدورة السابعة لمنتدى مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات»، وتدشين كتاب «البحرين وجامعة الدول العربية»، حيث قدّم التهنئة للملك بمناسبة العيد الوطني لمملكة البحرين.

وقال أبو الغيط، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «تطرقت في الحديث إلى الأوضاع في الإقليم وسبل تخفيف التوتر السائد، وأعربت عن الأمل في أن يحمل العام الميلادي الجديد أوضاعًا أفضل لعالمنا العربي».

وأشار الأمين العام إلى سعادته بالاستماع إلى تقديرات الملك حمد بن عيسى آل خليفة للأوضاع الإقليمية بشكل عام، مؤكدًا أن رؤيته تعكس حكمةً ورؤيةً ثاقبة في التعامل مع مشكلات الإقليم العربي.