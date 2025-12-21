أشاد الفنان محمد صبحي بفيلم «الست» الذي تناول سيرة كوكب الشرق أم كلثوم، وذلك بعد الجدل الذي أثارته تصريحاته السابقة حول العمل، قائلا: «فيلم الست عظيم وعبقري، وكل صناع الفيلم عباقرة وقدموا فيلما عظيما ورائعا».

وشدد خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كل الكلام» عبر فضائية «الشمس» أن اعتراضه جاء من باب الحرص على صورة الرموز الوطنية، قائلا: «أنا معترض، حتى على افتراض أن هذا حقيقي، على عدم إخفاء بعض الجوانب».

وتابع: «من يقول أنا سأجعل أم كلثوم تنهار، فهي بشر.. يعني تنهار، وتبقى قليلة الأدب؟! خليها تنهار، لكن مش أصورها قليلة الأدب وعصبية وتتشاجر مع والدها».

ووجه رسالة لصناع العمل قائلا: «أنتم عظماء، قدمتم فيلما يكرم أم كلثوم، لكن سهت عليكم بعض اللقطات التي كان يجب أن تختفي»، متسائلا: «ما الذي يفيدني أن أقول للناس إنها بخيلة؟.. ضعوا أنفسكم مكاني، أنا وجيلي عشقنا أم كلثوم».

وأشار إلى عمله على شباك تذاكر حفلاتها منذ أن كان في الصف الثالث الإعدادي مقابل جنيه واحد في اليوم، لافتا إلى استمراره في العمل حتى تخرجه من المعهد.

وشدد على ضرورة تقديم السيرة «الفنية» وليس «السيرة الذاتية» الشخصية، قائلا: «في رأيي، وقد أكون على خطأ، أن لا أحد يهتم برموزنا.. نيكولا شوفان كان يُحطم الأوطان الأخرى ليصبح وطنه عظيما».