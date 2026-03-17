رئيس المجلس الأوروبي: نستعد للحوار مع موسكو إذا تعثرت جهود السلام الأمريكية

قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، إن على الاتحاد الأوروبي الاستعداد لإجراء محادثات محتملة مع روسيا.

وأوضح كوستا، في مقابلة مع شبكة غرف الأخبار الأوروبية، أنه في الوقت الراهن ينبغي للاتحاد الأوروبي عدم التدخل في جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإحلال السلام في أوكرانيا.

وأضاف، أنه إذا توقفت هذه المحادثات أو فشلت "فعلينا أن نكون مستعدين لمواصلة الجهود ومحاولة تحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا".

وقادت الولايات المتحدة الجهود الدبلوماسية للوساطة بين موسكو وكييف، إلا أن هذه المحادثات توقفت مؤخرا بعدما تحول تركيز واشنطن إلى الحرب في إيران.

وفي المقابلة، دعا كوستا إلى ضبط النفس، قائلا: "في الوقت الحالي، يتمثل إسهامنا الرئيسي في زيادة الضغط الاقتصادي على روسيا"، مع مواصلة دعم أوكرانيا بكل الوسائل المتاحة.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة لم يغير استراتيجية الاتحاد الأوروبي، الذي يسعى إلى الاستقلال عن إمدادات الطاقة الروسية ولا يتفاوض مع موسكو بشأن أسعار الطاقة.

وتتواصل الحرب الأوكرانية الروسية منذ أكثر من 4 سنوات.

وفي الوقت نفسه، تعرقل المجر حاليا مليارات اليورو من المساعدات الجديدة التي تمت الموافقة عليها بالفعل لأوكرانيا، وهو أمر اعتبره كوستا غير مقبول، علما بأنه شغل سابقا منصب رئيس وزراء البرتغال.