ترامب: إسرائيل لن تستخدم أبدا سلاحا نوويا ضد إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين يوم الاثنين إنه لا يعتقد أن إسرائيل ستستخدم سلاحا نوويا لحل مشاكلها، على الرغم من أن الدولة اليهودية لم تعترف أبدا بامتلاكها لهذه الأسلحة الفتاكة.

وعندما سئل عن تعليق أدلى به مستشار ترامب ديفيد ساكس في بودكاست، تكهن فيه بأن إسرائيل قد تصعد الحرب وتفكر في استخدام سلاح نووي، قال ترامب: "إسرائيل لن تفعل ذلك. إسرائيل لن تفعل ذلك أبدا".

واتبعت إسرائيل لسنوات سياسة الغموض المتعمد لتجنب المواجهات بشأن برنامجها النووي. وأكد سياسيون إسرائيليون كبار مرارا أن إسرائيل لن تكون أول دولة في الشرق الأوسط تمتلك أسلحة نووية.

وبحسب تقديرات معهد أبحاث السلام، تمتلك إسرائيل نحو 90 رأسا نوويا.