قادة خمس دول غربية يحذرون إسرائيل من هجوم بري واسع في لبنان

حذر قادة ألمانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة يوم الاثنين إسرائيل من شن هجوم بري في لبنان.

وجاء في بيان مشترك: "إن أي هجوم بري إسرائيلي واسع النطاق ستكون له عواقب إنسانية مدمرة وقد يؤدي إلى صراع طويل الأمد. ويجب تجنبه".

وأضاف البيان: "الوضع الإنساني في لبنان، بما في ذلك النزوح الجماعي المستمر، يثير القلق العميق بالفعل".

وقال القادة إنهم "قلقون بشدة من تصاعد العنف في لبنان ويدعون إلى انخراط جاد من ممثلين إسرائيليين ولبنانيين للتفاوض على حل سياسي مستدام".

وأضافوا: "ندعم بقوة المبادرات الرامية إلى تيسير المحادثات وندعو إلى خفض التصعيد فورا".

كما أدان البيان هجمات ميليشيا حزب الله اللبنانية على إسرائيل، وكذلك الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية والعاملين في المجال الصحي، إضافة إلى استهداف قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

وقال البيان: "هذه الأفعال غير مقبولة، وندعو جميع الأطراف إلى التصرف وفقا للقانون الدولي الإنساني".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق أنه بدأ "عمليات برية محدودة ومحددة الهدف" في جنوب لبنان خلال الأيام الأخيرة.

وأعلن المتحدث العسكري الإسرائيلي إيفي دفرين في وقت سابق من يوم الاثنين خططا لتوسيع انتشار القوات البرية في جنوب لبنان، قائلا: "لقد عززنا قواتنا في الشمال وسنكثف عملياتنا خلال الأيام المقبلة".