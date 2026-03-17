غارات إسرائيلية تستهدف عدة مناطق في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت وعرمون بجبل لبنان

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثا، غارات استهدفت مدينة بنت جبيل وبلدات دبين والخيام وعرب الجل في جنوب لبنان.

وفجر اليوم أيضا، اختطف جيش الاحتلال الإسرائيلي مواطناً من بلدة كفرشوبا الجنوبية.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة عرمون في جبل لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت وبلدات جنوبية، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم سلسلة غارات استهدفت بلدة الطيبة بالتزامن مع قصف مدفعي مكثّف طال البلدة .كما أغار على بلدات المجادل وزبقين، و ياطر وكفرا في جنوب لبنان، واستهدف منزلاً في بلدة قانا الجنوبية.

كما شنّ فجر اليوم غارتين استهدفتا منطقتي الكفاءات وحارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.

واستهدف القصف الإسرائيلي كذلك شقة سكنية في الطبقات العلوية من مبنى في منطقة دوحة عرمون في جبل لبنان.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي ليلاً على بلدة سجد في جنوب لبنان بحسب " الوكالة الوطنية للإعلام"، اللبنانية.

يذكر أن الطيران الحربي الإسرائيلي يشنّ منذ الثاني من مارس الحالي سلسلة غارات كثيفة استهدفت الضاحية الجنوبية في بيروت وعددا من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان، وجبل لبنان وشماله، ولا تزال الغارات الإسرائيلية مستمرّة، بعد استهداف "حزب الله" إسرائيل منتصف ليل الثاني من الشهر الجاري.