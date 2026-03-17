مصر تدين التوغل البري الإسرائيلي في جنوب لبنان

أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء بأشد العبارات التوغل البري الإسرائيلي في جنوب لبنان، وتعتبره انتهاكاً صارخاً للسيادة اللبنانية وخرقاً جسيماً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وتؤكد مصر تضامنها الكامل مع الدولة اللبنانية الشقيقة في هذا الظرف الدقيق، مشددة على الرفض القاطع لأي مساس بسيادة لبنان أو استباحة أراضيه، ومجددة التأكيد على موقفها الثابت الداعم لوحدة الدولة اللبنانية وسيادتها وسلامة اراضيها.

وتطالب مصر بضرورة الانسحاب الفوري للقوات الإسرائيلية من كافة الأراضي اللبنانية، والالتزام الكامل بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ۱۷۰۱ بكافة بنوده وعناصره دون انتقائية وبما يضمن تمكين مؤسسات الدولة اللبنانية، وفي مقدمتها الجيش اللبناني من الاضطلاع بمسئولياتها وبسط سيادتها.

كما تعيد مصر التأكيد على موقفها المبدئي والراسخ بضرورة الوقف الفوري والشامل لكافة العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد لبنان، بما في ذلك التوغل البري والغارات الجوية التي تستهدف العاصمة بيروت ومختلف المناطق اللبنانية، وصولاً إلى استهداف مقار وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل) في خرق سافر للأعراف الدولية.

وتشدد مصر على أن هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة تفاقم من حدة الأزمة الإنسانية وتزيد من معاناة المدنيين وتدفع مئات الآلاف نحو النزوح القسري.

وتطالب مصر المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالاضطلاع بمسئولياته، والتدخل الحاسم للضغط على إسرائيل لوقف هذا التصعيد وفرض التهدئة، للحيلولة دون مزيد من التدهور في الأوضاع الأمنية والإنسانية، وتجنيب شعوب المنطقة ويلات اتساع رقعة الصراع والانزلاق نحو منعطف لا تحمد عقباه.