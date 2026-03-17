رئيس البرلمان الإيراني: أمن المنطقة يتعين أن ترسيه دولها

قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد ‌باقر قاليباف، للتلفزيون الرسمي، اليوم الثلاثاء، إن الوجود العسكري الأمريكي ⁠في الشرق الأوسط لا يحقق الأمن، مشيرا إلى أن أمن المنطقة يتعين أن تُرسيه دولها.

وأضاف قاليباف: "سيتغير وجه الشرق الأوسط ‌ونظامه، ⁠ولكن ليس وفقا للخطط الأمريكية. نحن، الدول الإسلامية في ⁠المنطقة، سنرسخ النظام والأمن الإقليميين فيما يتعلق ⁠بالبعدين الاقتصادي والأمني"، بحسب وكالة رويترز.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات عسكرية على إيران، منذ صباح السبت الماضي، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد الإيراني علي خامنئي ومسئولون أمنيون كبار.

وترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات بدون طيار "درونز" باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ"قواعد أمريكية في دول المنطقة"، غير أن بعضها أسفر عن قتلى ومصابين وألحق أضرارا بأعيان مدنية.

واندلعت الحرب على إيران رغم إحراز تقدما بالمفاوضات مع الولايات المتحدة بشهادة الوسيط العماني، وهذه هي المرة الثانية التي تنقلب فيها إسرائيل على طاولة التفاوض، وفي الأولى بدأت حرب يونيو الماضي، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجين نووي وصاروخي يهددان إسرائيل، بينما تقول إيران إن برنامجها النووي سلمي ولا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية.