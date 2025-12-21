علق محمد جبران وزير العمل على الفيديو المتداول بخصوص عرض أم لأولادها الأربعة للبيع على مواقع التواصل، قائلا: "هنقدملها كتير".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة "on e" مساء اليوم السبت، أنه تواصل معها شخصيًا صباح اليوم، بعد مشاهدته الفيديو فجرًا، قائلًا: "معرفش إنها هتعمل مداخلة معاك.. ودي تعليمات الرئيس بإن دايمًا نشوف عمالنا وناسنا".

وعلق قائلًا: "قلتلها اطمئني مصر عمرها ما بتسيب ولادها".

وأوضح أنه سيوفر فرصة عمل مستدامة و"محترمة جدًا" وإعانة ملائمة، قائلًا: "مش هنسيبها بالشكل دا".

ولفت إلى أنه يسعى لتوفير فرصة عمل لها داخل الوزارة وليس بالقطاع الخاص، قائلًا: "بعتلها من ساعة وقلتلها ابعتيلي كل الشهادات بتاعتك والمؤهلات وصور البطايق".

وتابع أنها ليست الحالة الإنسانية الأولى التي تدعمها وزارة العمل، قائلًا: "عملنا حالات كتير.. ومنها الشاب الذي أصيب بشدة من الأسد.. وحالات كتير جدًا".

وتأتي هذه التصريحات على خلفية نشر سيدة لفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض فيه أطفالها للبيع بسبب ظروف المعيشة وتخلي والدهم عنهم منذ سنوات.