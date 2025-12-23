زيلينسكي: أنجزنا كل ما يلزم لإعداد مسودات أولية لاتفاق سلام مع روسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، إنه يعتقد أنه تم إنجاز كل ما يلزم لإعداد مسودات أولية لاتفاق سلام مع روسيا، مضيفاً أن التوصل إلى نتيجة ملموسة أصبح قريباً جداً.

وأضاف زيلينسكي عقب انتهاء المفاوضات بين الفريق الأوكراني والولايات المتحدة في ميامي: "هناك خطة من عشرين بنداً، لم يكتمل كل شيء بعد، لكن هذه الخطة قائمة، وتوجد ضمانات أمنية بيننا وبين الأوروبيين والولايات المتحدة، توجد وثيقة إطارية".

وأشار إلى أن "هناك أيضاً وثيقة منفصلة بين أوكرانيا والولايات المتحدة تتعلق بضمانات أمنية ثنائية، يجب أن يراجعها الكونجرس الأميركي، مع بقاء بعض التفاصيل والملاحق سرية".

وتابع زيلينسكي: "هذه مسودات أعدها جيشنا، والأهم من ذلك، أنها أعدت من قبلنا ومن قبل الولايات المتحدة.. هذا يدل على أننا قريبون جداً من التوصل إلى نتيجة ملموسة، ونعمل أيضاً على إعداد المسودة الأولى لاتفاقية إعادة إعمار أوكرانيا".

واعتبر الرئيس الأوكراني أن "جوهر جميع الوثائق" أصبح جاهزاً، لكنه ذكر أن هناك أموراً معينة "لسنا مستعدين لقبولها، وهناك أمور- أنا متأكد من ذلك- لن يقبلها الروس أيضاً"، مضيفاً أن الجانب الأميركي يواصل حالياًالمفاوضات مع الممثلين الروس، وبعدها ستتلقى كييف رداً.

محادثات ميامي

وكان المبعوثون الأميركيون والأوكرانيون، أصدروا بياناً مشتركاً، الأحد، أشاروا فيه إلى أن المحادثات في ميامي كانت "مثمرة وبنّاءة"، دون الإعلان عن أي اختراق واضح في الجهود المبذولة لإنهاء حرب أوكرانيا.

وقال المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، والمفاوض الأوكراني رستم عمروف، الأحد: "على مدار الأيام الثلاثة الماضية في فلوريدا، عقدت الوفود الأوكرانية سلسلة من الاجتماعات المثمرة والبنّاءة مع شركائنا الأميركيين والأوروبيين".

ولفت إلى عقد اجتماع منفصل بصيغة "أميركية-أوكرانية"، جرى خلاله التركيز على "4 ملفات رئيسية، هي: مواصلة تطوير خطة من 20 نقطة، وتنسيق المواقف بشأن إطار ضمانات أمنية متعددة الأطراف، وتنسيق المواقف بشأن إطار ضمانات أمنية أميركية لأوكرانيا، إضافة إلى مواصلة تطوير خطة اقتصادية وأخرى للازدهار".

وأضاف ويتكوف: "أولويتنا المشتركة هي وقف القتل، وضمان الأمن، وتهيئة الظروف لتعافي أوكرانيا واستقرارها وازدهارها طويل الأمد. ويجب ألا يكون السلام مجرد وقف للأعمال العدائية، بل أساساً كريماً لمستقبل مستقر".

ونفى الكرملين، الأحد، وجود أي مقترحات بشأن محادثات ثلاثية بين أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة على الطاولة.

اجتماعات ثلاثية

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد أعلن، السبت، انفتاحه على مقترح أميركي لعقد اجتماعات ثلاثية، والتي ستكون أول مفاوضات وجهاً لوجه بين موسكو وكييف منذ حوالي نصف عام، لكنه أعرب عن تشككه في إمكانية تحقيق تقدم من خلالها.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية، عن كبير مساعدي الرئيس الروسي للشؤون الخارجية، يوري أوشاكوف، قوله للصحافيين: "في الوقت الحالي، لم يناقش أحد هذه المبادرة بجدية، ووفقاً لمعرفتي، فهي ليست قيد الإعداد".

كما تواجد ممثلون روس في جنوب فلوريدا لإجراء مناقشات مع الولايات المتحدة حول أوكرانيا، وأشار مبعوث الكرملين إلى أن المحادثات كانت "بنّاءة".

وجددت روسيا انتقادها لجهود أوروبا وأوكرانيا لتعديل مقترحات الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، قائلة إن هذه التعديلات "لم تحسن فرص السلام".