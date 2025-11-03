صحة غزة تُطلق حملة تطعيم للأطفال دون 3 سنوات بالقطاع

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الاثنين، انطلاق حملة التطعيم الاستدراكية لتعزيز البرنامج الوطني لتطعيم الأطفال دون سن الثالثة.

يأتي ذلك بالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وبدعم من منظمة اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية.

وبحسب بيان للوزارة، تبدأ الحملة يوم الأحد المقبل الموافق 9 نوفمبر 2025 ولمدة عشرة أيام، على ثلاث مراحل بفاصل زمني قدره شهر بين كل مرحلة وأخرى، وتشمل جميع مراكز الرعاية الصحية البالغ عددها 150 مركزًا في محافظات قطاع غزة.

ودعت الوزارة، المواطنين إلى التعاون مع الفرق الصحية وإحضار أطفالهم لاستكمال جرعاتهم، مع إحضار بطاقة التطعيم إذا وجدت، لضمان تسجيل الجرعات بشكل دقيق.

وأكدت أن التطعيم يشكل خط الدفاع الأول والأخير ضد الأوبئة والأمراض التي تهدد حياة الأطفال الذين لم يحصلوا على اللقاحات الأساسية.