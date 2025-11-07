كريم عبد العزيز يسجل كلمته في افتتاح المتحف المصري الكبير بالإنجليزية والفرنسية

كشفت الإعلامية منى الشاذلي، تفاصيلا جديدة من كواليس حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدة أن المشاركين في الحفل سجلوا الكلمات أو الفقرات التي قدموها بعدة لغات، حيث جرى تسجيلها بالإنجليزية والفرنسية إلى جانب العربية، حتى يتمكن الحضور من متابعتها عبر الترجمة الفورية.

وأوضحت "الشاذلي" خلال تقديمها برنامجها "معكم"، مساء الخميس، المذاع عبر شاشة ON ، أن الفنان كريم عبد العزيز سجل كلمته بالفرنسية والإنجليزية، وعرضت مقطع فيديو خلال تسجيل الفنان لكلمته بالفرنسية.

كما أشادت منى الشاذلي بمستوى الحفل، ووصفت التجربة بأنها فخمة وراقية، مشيرة إلى وجود اختلاف في الأذواق، لكن الحدث في مجمله اتسم بـ"الرُقي والفخامة وبصناعة مصرية 100%".

وأشارت إلى أن الحفل ضم العديد من التفاصيل والمجهود الكبير، وأضافت أن الأهم من روعة الاحتفالية هو أنها جاءت احتفاءً بـ افتتاح واحد من أعظم المتاحف في العالم.