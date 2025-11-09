- بطولة عمرو وهبة وإخراج وليد طلعت.. المسرحية ضمن مبادرة "سوكسيه" لأشرف عبد الباقي

يُقدّم المخرج وليد طلعت العرض المسرحي "القضية اللي هي" على مدار ثلاثة أيام، من 13 وحتى 15 نوفمبر الجاري، على مسرح الريحاني، ضمن مبادرة "سوكسيه" التي أطلقها الفنان أشرف عبد الباقي لدعم الفنانين الشباب وإتاحة الفرص لهم في مختلف المجالات الفنية، سواء في الموسيقى أو المسرح أو الستاند أب كوميدي أو العروض المتنوعة بشكل عام، لتقديم أعمالهم على مسرح الريحاني في منطقة وسط البلد.

وتعد "القضية اللي هي" أول تجربة مسرحية ضمن مشروع وليد طلعت الجديد "هُنا المسرح".

العرض من بطولة: عمرو وهبة، كامل الشافي، محمد مولى، أحمد خيري، ندى نادر، سالي سيد، ريم الحبيبي، ريم نبيل، أحمد نادي، زياد زعتر، وأحمد علاء بلبل.

التأليف: فريدريش دورينمات | إعداد وأشعار: لبيب عزت | مخرج منفذ: طارق سعيد | ديكور: د. محمد سعد | أزياء: أميرة صابر | موسيقى وألحان: محمد الصاوي | أغنية الخطة: أحمد حسن راؤول | تصميم الإضاءة: أبو بكر الشريف | استعراضات: شيرين حجازي | مكياج: ماجد جمال | دعاية وإعلان: كامل الشافي | تصميم الغلاف: محمد كمال | مساعدو الإخراج: يوسف باسم ولؤا المعتصم | إخراج: وليد طلعت | إنتاج مشترك: "هنا المسرح" وBig Munky.

يبدأ مشروع "هُنا المسرح" بورشة تمثيل تُقام في أحد المراكز التدريبية الفنية بمنطقة التجمع الخامس، وقد أجرى طلعت خلال الفترة الماضية العديد من الأوديشن لاختيار المشاركين في الورشة.

تعتمد التجربة على تأهيل الممثل الذي يمتلك خبرة سابقة في التمثيل، ليخوض رحلة تدريبية مكثفة لمدة ثلاثة أشهر تتضمن 36 بروفة، وتنتهي بتقديم عرض مسرحي يُقدَّم على الأقل لعشر ليالٍ.

وأكد وليد طلعت، مؤسس المشروع، أن ما يفتقده الموهوب دائمًا هو ممارسة المسرح بشكل احترافي، وأن يراه الجمهور وصنّاع الفن، مضيفًا أن "هُنا المسرح" تهدف إلى جمع المواهب الحقيقية وخلق فرص إبداعية حقيقية لهم.

يُذكر أن مسرحية "عريس البحر" من إخراج وليد طلعت كانت أولى عروض مبادرة "سوكسيه" على مسرح الريحاني، لدعم الموهوبين الشباب وتمكينهم من عرض تجاربهم، وقد قُدِّم هذا العرض لمدة 5 ليالٍ، ولاقى نجاحًا كبيرًا عند عرضه سابقًا.