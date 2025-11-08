نجاح فريق طبي بجامعة بني سويف في إنقاذ مريض تلقى طعنتين نافذتين بالصدر والبطن

أعلن الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، نجاح فريق طبي متعدد التخصصات في إنقاذ حياة مريض وصل إلى المستشفى في حالة حرجة إثر تعرضه لطعنتين نافذتين، إحداهما في القفص الصدري من الجانب الأيسر، والأخرى أعلى البطن فوق السرة.

وأوضح رئيس الجامعة أنه تم التنسيق الفوري بين الفرق الطبية والتعامل السريع مع الإصابات المعقدة، الأمر الذي أدى إلى استقرار حالة المريض بعد إجراء العمليات اللازمة، وهو الآن تحت الملاحظة الدقيقة في وحدة الرعاية المركزة، لافتًا إلى أن هذا النجاح يعكس كفاءة الكوادر الطبية في مستشفيات جامعة بني سويف ويؤكد جاهزيتها للتعامل مع الحالات الطارئة المعقدة بكل احترافية.

من جانبه، صرح الدكتور هاني حامد، عميد كلية الطب، أن المستشفى استقبلت المريض وهو يعاني من حالة حيوية غير مستقرة، حيث تم على الفور إجراء الإسعافات الأولية اللازمة، بما في ذلك نقل الدم بشكل عاجل، وأظهرت الفحوصات وجود جرح نافذ بالقلب والرئة اليسرى، بالإضافة إلى إصابة بالأوعية الدموية للقولون، مما تطلب تدخلاً جراحيًا دقيقًا وسريعًا.

وأضاف الدكتور عماد البنا، المدير التنفيذي للمستشفيات، أنه تم استدعاء فرق طبية متخصصة للتعامل مع الحالة، ضمت فريق الجراحة العامة: د. مصطفى الجارحي، د. محمد تمساح، ط.م عمرو مجدي، ط.م محمود عرابي، بالإضافة إلى فريق جراحة القلب والصدر: د. عبد الله سامي، د. محمد طلعت، وفريق التخدير: د. مصطفى المصري، د. هيام محمد، ط.م عبد الرحمن حسن، ط.م محمد رجب.